Medvedev, rimonta show: suo il match del torneo

"Il tennis è lo sport più bello del mondo". Parola di Kim Clijsters, che ha pubblicato questo messaggio durante quello che finora si è rivelato il match più bello dell'Australian Open 2022 in singolare maschile. Al termine di quattro ore e 42 minuti di battaglia, Daniil Medvedev ha completato la prima rimonta da sotto due set a zero che si sia vista in questa edizione del torneo. Il numero 2 del mondo ha sconfitto 6-7(4) 3-6 7-6(7) 7-5 6-4 il numero 9 del mondo Felix Auger-Aliassime, arrivato a un punto dalla semifinale.

In semifinale, ci arriva invece il campione dell'ultimo US Open che punta a un'impresa senza precedenti: vincere i primi due titoli Slam in carriera in due major consecutivi. Sfiderà Stefanos Tsitsipas, che come il greco ha raggiunto la quinta semifinale Slam in carriera. Medvedev, finalista l'anno scorso, è il terzo russo in semifinale per più di un'edizione all'Australian Open dopo Yevgeny Kafelnikov (1999-2000) e Marat Safin (2004-05).

Nel momento clou della partita, Medvedev ha tirato fuori il carattere del campione. Sotto 4-5 30-40 nel terzo set, con l'avversario a un punto dalla vittoria, ha estratto una prima di servizio che ha spostato gli equilibri.

"Non stavo giocando al mio meglio, mentre Felix era incredibile" ha commentato a caldo dopo il quarto successo in quattro confronti diretti. "Stava servendo forte e a un certo punto non sapevo cosa fare. Mi sono detto: fallo sudare, fallo lottare fino all'ultimo punto. Sono riuscito ad alzare il mio livello, poi quando hanno chiuso il tetto il match è cambiato. A quel punto, riuscivo ad aprirmi il campo meglio".

It is the first time this tournament a player has come back from two-sets-to-love down to win. The only other time Medvedev recovered from such a deficit in his career was against Marin Cilic at Wimbledon last year.

“On the match point I managed to serve well,” Medvedev added. “It is funny because with my locker bag I come with lots of clothes just in case. It is full and tough to zip up, but now it is empty, so that is how this match was.”