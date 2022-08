Medvedev rincorre, per il n.1 Torino non è scontata

Il successo ottenuto in Messico a Los Cabos, con tanto di tagliando di garanzia per provare a conservare la prima posizione del ranking Atp fino agli Us Open (Nadal e Masters 1000 di Cincinnati permettendo) aveva fatto ben sperare i tifosi che lo aspettano alle Nitto ATP Finals di Torino per ammirarne il talento. Daniil Medvedev però è inciampato a Montreal sul giocatore più caldo dell’estate, Nick Kyrgios (14 successi negli ultimi 15 match per lui), che lo ha battuto in tre parziali, complicando la sua tabella di marcia per staccare un biglietto per il Gran Galà sotto la Mole.

Un rapido sguardo alla Pepperstone ATP Race to Turin parla chiaro: il 26enne russo è in questo momento molto più prossimo alla nona posizione del ranking che al podio. Non deve essergli servita a molto la consolazione di aver condiviso la caporetto di teste di serie con gli altri top player davanti a lui nel ranking di categoria, tutti sconfitti al primo turno nel Masters 1000 canadese (Alcaraz da Paul e Tsitsipas da Draper), ad eccezione dell’assente Rafa Nadal che rientrerà a Cincinnati.

Nel Masters 1000 che per la prima volta dopo Indian Wells ’99 ha visto eliminate all’esordio tutte e tre le prime teste di serie, si apre un’autostrada per gli inseguitori che scalpitano per guadagnare punti preziosi in una stagione particolarmente avara di crediti.

Non a caso, già dalla prossima release, il norvegese Casper Ruud consoliderà il suo quarto posto, per non parlare del 23enne Felix Auger-Aliassime, che può contare sul tifo di casa per strappare una prestazione che lo porterebbe a ridosso dei primi. Ma anche lo statunitense Taylor Fritz è apparso in palla, così come il polacco Hubert Hurkacz. Dietro al russo poi sono schierati autentici cavalli di razza che sarebbe assurdo non considerare: stiamo parlando di Novak Djokovic, Marin Cilic, dello stesso Kyrgios, senza dimenticare gli italiani: Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

Il talento di Sesto Pusteria, attualmente 14°, è a poco meno di 800 punti dall’ottava piazza ma da lui ci si aspettano grandi cose nella stagione americana. Stesso discorso per Berrettini (12°): il numero 2 azzurro, anche lui con concrete speranze di guadagnarsi il pass (malgrado la sconfitta all'esordio in Canada), ha nel mirino un grande Us Open che potrebbe portarlo a conquistare punti pesanti per Torino.

Tornando a Medvedev, oggi il moscovita emigrato in Francia è il primo dei non sicuri, malgrado i 2835 punti. Perché Nadal, Alcaraz e Tsitsipas (tutti oltre la soglia dei 4000 punti) sono praticamente certi di approdare in Piemonte, mentre Ruud è ormai a un passo e difficilmente si farà beffare.

Con uno Slam, due Masters 1000 e quattro ATP 500 ancora da giocare, i punti in palio sono tanti, e al russo basterebbe un exploit per mettersi al sicuro, magari bissando il successo a New York. Se non dovesse andare così, il numero 1 del mondo dovrebbe armarsi di pazienza e accontentarsi di racimolare preziosi crediti nei tanti tornei minori europei tra settembre e ottobre per guadagnarsi l’accesso alle Nitto ATP Finals di Torino. La soglia di ingresso, parlando di punti, potrebbe essere più alta delle precedenti. E potrebbero anche non bastare 3500 punti per mettersi al sicuro, risultato del grande equilibrio di una stagione anomala per tanti motivi, con i due vincitori di Slam Nadal e Djokovic bloccati a turno da vicende diverse e impossibilitati a fare da lepri.

Detto di Medvedev, lo scenario possibile, visti i 1500 punti in palio a Torino (per un campione imbattuto), sarebbe quello di vedere delle Finals che mettono in palio non solo il successo nel torneo dei Maestri, ma anche la testa della classifica di fine anno. Non accade da tempo, ma questa stagione così particolare senza un vero dominatore potrebbe ricreare le condizioni per questo arrivo in volata.