Medvedev si prepara per Nadal seguendo il Fantacalcio

Se quando vinci il tuo primo Slam festeggi imitando l’esultanza di un video game, Fifa, non dovrebbe stupire che il giorno in cui diventi n.1 del mondo passi il tempo, nelle pause dell’allenamento, a seguire un match del Liverpool ed esulti perché Salah ne fa tre e per la tua squadra di Fantacalcio è un trionfo.

Eppure Daniil Medvedev stupisce sempre, perché è uno fuori dagli schemi: tostissimo sul campo, capace di guardare negli occhi tutto uno stadio che lo contesta e sfidarlo, appena fuori da quel tipo di atmosfere pronto a soffermarsi a chiacchierare e a dare consigli a Rodrigo Pacheco, sedicenne speranza del tennis messicano (è n.14 del ranking mondiale under 18) con cui si è appena allenato.

In un mondo di ferree diete alla Djokovic (che prende la lente d’ingrandimento per controllare anche l’ultimo ingrediente della bevanda isotonica che assume per reidratarsi) il prossimo n.1 del mondo, il primo dal 2004 a non chiamarsi Roger, Rafa, Nole o Andy, ad Acapulco si gode il cibo messicano: ne va pazzo. Ed esulta, appunto, per Moh Salah, il capitano del suo team a Fantacalcio. E appena può se ne va in spiaggia a nuotare o fare surf con Daria, la moglie che lo segue e lo supporta in giro per il mondo, non meno assiduamente del coach francese Gilles Cervara.

Oggi, dopo che l’impresa di Jiry Vesely contro Djokovic a Dubai gli ha dato la certezza di salire lunedì sul tetto del mondo (“Un sogno che avevo sin da bambino”), di sicuro dovrà concentrarsi un po’ di più sulle palle arrotate in arrivo. Il suo successo sul giapponese Yoshihito Nishioka ( 6-2 6-3 in un’ora e 10 minuti) contemporaneo al 6-0 7-6 di Rafael Nadal allo statunitense Tommy Paul gli ha allestito una celebrazione un po’ particolare: la semifinale dell’Abierto Mexicano Telcel Open sarà, alle 22.00 locali (le 5 del mattino ora italiana) un remake dell’epica finale degli open d’Australia.

Daniil, con quel suo sorrisetto tagliente, si dichiara felice dell’opportunità: ”E’ sempre speciale giocare contro Rafa. E avrò l’occasione di vendicarmi. Ho tanto da imparare dai migliori, che sono lui, Roger, Novak e Andy. Tutte le volte che perdono alla fine di un duro combattimento non vedono l’ora di avere una rivincita. Qualche volta ci riescono, qualche volta no. Però è questo lo spirito con cui affronterò Rafa”.

Ad Acapulco non vedono l’ora di godersi questo spettacolo: Nadal è ancora imbattuto nel 2022. Le 13 vittorie ottenute finora sono il suo miglior esordio stagionale di sempre. Medvedev ha perso solo all’esordio, in ATP Cup, contro il francese Ugo Humbert, e nella maratona di Melbourne contro Nadal.

Stasera il russo, vincendo, potrebbe sostanziare maggiormente il suo ruolo di primo successore sul trono di un poker di campioni senza precedenti, capace di conquistare 64 Slam negli ultimi 19 anni. Una rivincita che saprebbe di investitura ufficiale. Con buona pace di Novak Djokovic.