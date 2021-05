Medvedev e Thiem, il giorno delle risposte

Daniil Medvedev e Dominic Thiem cercano risposte alla Caja Magica. Due dei principali rivali di Rafa Nadal e Novak Djokovic si stanno adattando alle condizioni della Caja Magica, diverse da quelle che si incontrano negli altri tornei sul rosso. Le due sfide di oggi, rispettivamente contro Cristian Garin e Alex de Minaur, li mettono di fronte a interrogativi diversi.

Medvedev ha interrotto una serie di sei sconfitte di fila sul rosso, contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. E' passato dal "Non voglio più giocare su questa superficie" a un messaggio più ottimistico sull'obiettivo della telecamera dopo la partita: "Love clay", "adoro la terra". Incontra il cileno Cristian Garin, uno di quei giocatori che si possono definire, in chiave moderna, specialisti della terra battuta. Su questa superficie ha vinto tutti i suoi cinque titoli: Monaco e Houston nel 2019, Cordoba e Rio de Janeiro nel 2020, Santiago quest'anno.

L'adattamento al rosso potrebbe premiare il ventiquattrenne cileno, numero 25 ATP. Medvedev ha dalla sua le 18ma vittoria in 21 partite ATP nel 2021, e un obiettivo che può cambiare la stagione e non solo.

Il russo potrebbe infatti diventare il primo numero 1 del mondo diverso dai Fab Four dal 2004.

Prima di questa settimana, però, Medvedev non aveva vinto nemmeno una partita a Madrid, né a Roma, né al Roland Garros. Per scavalcare Djokovic, deve vincere uno dei 1000, fare almeno semifinale nell'altro, e sperare che il serbo perda prima delle semifinali agli Internazionali BNL d'Italia.

Vediamo perché. Medvedev è indietro di 2.263 punti rispetto a Djokovic. Il russo ha ottenuto 15 punti l'anno scorso fra Madrid, Roma e Roland Garros. Rafa Nadal ne ha totalizzati 2090, Djokovic 1600.

In base ai nuovi meccanismi di classifica introdotti a marzo, per cui un giocatore può mantenere il 100% dei punti ottenuti nell'edizione 2021 di un torneo o il 50% di quelli del 2019 o 2020 (l'ultimo disputato), Djokovic avrà comunque 500 punti per il torneo di Madrid vinto nel 2019 e almeno altrettanti per il piazzamento agli Internazionali BNL d'Italia 2020 se non dovesse arrivare almeno in finale quest'anno. Mentre Nadal sa che avrà almeno 180 punti dopo Madrid (il 50% della semifinale del 201) e i 90 dopo Roma (50% dei quarti del 2020).

Con le combinazioni favorevoli di risultati, il russo potrebbe salire al numero 1 dopo gli Internazionali BNL d'Italia.

Diverso il caso di Dominic Thiem, due volte finalista alla Caja Magica nel 2017 e nel 2018, che sfida Alex De Minaur, australiano quest'anno in cerca d'autore. Nelle ultime settimane, Thiem aveva confessato di essersi sentito svuotato dopo la vittoria allo US Open. La motivazione, a giudicare dal 61 63 a Marcos Giron, sembra essere tornata.

"Non ero sicuro di come sarebbe andata" ha detto Thiem, che non giocava dal 16 marzo. "Mi sono allenato bene, ma sempre sui campo laterali, più piccoli e più veloci".

Anche Thiem, come Medvedev, ha sottolineato la particolarità delle condizioni della Caja Magica. Condizioni nelle quali in passato ha espresso il suo tennis migliore. "Per il mio gioco, ha detto, ho bisogno del 100% di intensità e del 100% di energia. Non sono il tipo di giocatore che riesce comunque a strappar via un successo se non ci sono queste condizioni. Verso la fine dell'Australian Open, a Doha e Dubai non ero al meglio. Mi sono fermato per questo. Era meglio tornare quando sarei stato sicuro di essere al 100% in tutti gli aspetti del mio gioco". 'Demon' è avvisato.