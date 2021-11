Mektic e Pavic, premiati i numeri 1 del mondo

Un premio per una stagione da record. Nikola Mektic e Mate Pavic, già sicuri di questo risultato, hanno ricevuto il trofeo che spetta ai numeri 1 nel FedEx ATP Doubles Team Ranking. La coppa alzata sotto le luci del Pala Alpitour di Torino certifica quel che i risultati hanno rivelato senza possibilità di smentita. I croati sono la coppia migliore del 2021.

"Siamo molto felici di questo traguardo" ha detto Pavic. "Per Nikola è la prinma volta, per me è la terza. Non era mai successo, però, che due croati avessero chiuso una stagione come coppia numero 1 del mondo. Voglio ringraziare tutto il nostro team, gli allenatori, le nostre fidanzate... tutti”.

I croati hanno iniziato il cammino alle Nitto ATP Finals con la sessantesima vittoria del loro 2021 da record. Nel match che ha aperto il programma del Gruppo Verde e più in generale della prima edizione italiana del torneo, hanno sconfitto Kevin Krawietz e Horia Tecau 6-4 6-4 in 77 minuti.

In una stagione straordinaria, il 34enne Mektic e il 28enne Pavic hanno vinto nove trofei ATP. Hanno trionfato a Wimbledon (su Granollers/Zeballos), l'oro olimpico a Tokyo (su Cilic/Dodig) e tre ATP Masters 1000: il Miami Open presented by Itau e il Rolex Monte-Carlo Masters (sempre su Evans/N. Skupski), e gli Internazionali BNL d'Italia a Roma (su Ram/Salisbury).

Krawietz e Tecau, campione nel 2015 in coppia con Jean-Julien Roger, incassano la 14ma sconfitta a fronte di 28 vittorie in stagione.

Stasera la prima giornata del Gruppo Verde si completerà con la sfida tra Marcel Granollers /Horacio Zeballos, teste di serie numero 4, e Ivan Dodig/ Filip Polasek, coppia numero 6 del tabellone.