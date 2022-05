Mektic/Pavic stendono ''Isnerman'': è bis a Roma

Nikola Mektic e Mate Pavic restano seduti sul trono degli Internazionali BNL d’Italia. La coppia croata, che con questa vittoria passa dalla posizione numero 14 alla numero 4 della Race, ha sconfitto Diego Schwartzman e John Isner con il punteggio di 6-2 6-7 12-10 dopo quasi due ore di grande battaglia. In un Campo Pietrangeli pieno fino all’inverosimile, i nuovi idoli della Città Eterna si sono dovuti arrendere alla maggior esperienza degli ex numeri 1 del mondo, al decimo titolo in carriera dopo i nove conquistati nello scorso anno (Giochi Olimpici di Tokyo compresi) alla prima stagione insieme.

Il primo set è letteralmente a senso unico, con il 33enne di Zagabria ed il 28enne di Spalato bravi a sfruttare le incertezze del più divertente dei tandem in tabellone. L’argentino, alto un metro e 70, è il giocatore più basso ad essere arrivato tra i primi otto del mondo dal 1981. John Isner, due metri e otto centimetri, è il più alto che sia mai arrivato in Top 10. Il pubblico è tutto per loro ma nella prima mezzora non ce n’è: 6-2.

Isnerman, però, è un supereroe e non si arrende. Nel secondo parziale si prosegue seguendo il naturale ordine dei servizi fino all’undicesimo game, quando ‘el Peque’ compie un autentico prodigio per evitare il break. Annullato un set point qualche minuto più tardi, i croati si portano sul 3-1 nel tie-break prima di farsi prima raggiungere, poi superare: 6-7.

Nel super tie-break, il primo giocato nel torneo dai vincitori della passata edizione, vive una serie di sorpassi e controsorpassi sino al definitivo 12-10.

Dopo le finali perse a Dubai e sulla terra rossa di Belgrado, Mektic e Patic alzano al cielo il primo trofeo del loro 2022, un tassello importante verso le Nitto ATP Finals di Torino.

“È stata una partita molto emozionante – ha commentato a caldo la coppia – ricca di colpi di scena fino alla fine. Un attimo sei lì che puoi chiudere, trenta secondi dopo sei costretto ad annullare un match point. Dopo due sconfitte in finale quest’anno ora siamo contenti. Quando si arriva a giocare un super tie-break c’è sempre bisogno di un pizzico di fortuna e oggi è andata bene. Diego e John sono due grandi giocatori, sapevamo sarebbe stata dura. L’atmosfera in campo è stata davvero fantastica”.