Melbourne, Osaka si ritira: finale Halep-Kudermetova

Veronika Kudermetova raggiunge senza giocare la sua terza finale WTA in carriera. Al Melbourne Summer Set 1, uno dei due tornei 250 in corso a Melbourne Park trasmessi su SuperTennis e SuperTennix, la russa ha sfruttato il ritiro di Naomi Osaka. L'ex numero 1 del mondo, due volte vincitrice dell'Australian Open, ha abbandonato il torneo prima di scendere in campo per un problema agli addominali.

"Mi spiace di dovermi ritirare, è stato uno shock per il mio corpo tornare a giocare partite così intense dopo la lunga pausa che avevo preso l'anno scorso" ha scritto su Twitter.

Kudermetova, che l'anno scorso ha vinto il primo titolo WTA in carriera al Volvo Car Open di Charleston ad aprile, sfiderà Simona Halep.

La rumena ha raggiunto almeno una finale WTA per il tredicesimo anno consecutivo: una serie iniziata nel 2010.

Netto il 6-3 6-2 dell'ex numero 1 del mondo sulla teenager cinese Zheng Qinwen, salita in un anno nel 2021 dal numero 287 del mondo al numero 126. A Melbourne, si è spinta per la prima volta nei quarti e poi in semifinale in un torneo WTA battendo l'ex numero 2 Vera Zvonareva e l'ex Top 20 Ana Konjuh along the way.

"Penso di aver giocato e servito meglio rispetto alla sfida durissima di ieri [contro Viktorija Golubic] e questo vuol dire che fisicamente sto bene" ha detto Halep che ha iniziato il 2022 da numero 20 del mondo, il suo ranking peggiore alla partenza di una stagione dal 2013 quando era numero 47.

Nel Melbourne Summer Set 2, invece, Amanda Anisimova domina Daria Kasatkina 6-2 6-0 e festeggia la prima finale WTA da aprile 2019, quando a Bogotà vinse il suo primo titolo nel circuito maggiore battendo Astra Sharma. Sfiderà la statunitense Ann Li o la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich.