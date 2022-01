Melbourne Summer Set 1: Halep ritrova il sorriso

Dopo venti mesi Simona Halep ritrova la vittoria ed il sorriso. La 30enne di Costanza si è aggiudicata il trofeo del “Melbourne Summer Set 1”, uno dei due tornei WTA 250 che si è concluso sui campi in cemento di Melbourne Park, nella metropoli australiana. In finale la rumena, n.20 del ranking e due del seeding, ha regolato 62 63, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, la russa Veronika Kudermetova, n.31 WTA e terza testa di serie.

E pensare che prima del torneo Simona, che nelle ultime 13 stagioni (dal 2010) ha raggiunto sempre almeno una finale ma che non conquistava un trofeo dagli Internazionali BNL d'Italia del 2020, aveva detto di volersi dare un'altra chance prima di pianificare un possibile ritiro. Invece per la ex regina del tennis mondiale è arrivato per lei il 23esimo titolo in carriera su 41 finali disputate.

???? SI-MO-NA ????



It's a 23rd career title for @simona_halep! ?? pic.twitter.com/rsCtFmK6Xe

— wta (@WTA) January 9, 2022

Halep è partita male in entrambi i set. Nel terzo gioco del primo parziale ha commesso un doppio fallo con il quale ha regalato il break a Kudermetova (2-1) ma poi ha infilato una striscia di quattro game di fila che le ha permesso in incamerare il set per 6-2.

Anche nella seconda frazione, proprio nel primo gioco, la ex numero uno del mondo ha perso la battuta: è stata brava ad evitare il doppio break nel terzo game (2-1) - due prime robuste ed un errore di rovescio della russa - mettendo poi a segno il contro-break in quello successivo (2-2), con Kudermetova che non ha più avuto una palla-game per il resto dell'incontro.

La 24enne di Kazan ha infatti subìto un'altro break nell'ottavo gioco ed in quello successivo la 30enne di Costanza ha chiuso il discorso al primo match-point su un rovescio in corridoio della sua avversaria.

Nel 2021 una lesione al polpaccio ed al ginocchio sinistro, rimediato nel match di secondo turno contro la tedesca Kerber proprio nella sua amata Roma, ha pesantemente condizionato una stagione che ad agoso l'ha vista uscire dalla top ten mondiale per la prima volta dopo oltre sette anni e mezzo.

A metà settembre le nozze con il 42enne magnate macedone Toni Iuruc. Ma Simona non è ancora pronta per fare soltanto la moglie...