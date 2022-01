Melbourne Summer Set: Halep, che show

Il sollievo sul volto di Simona Halep dopo il match point racchiude tutta l'intensità di una sfida da ricordare. Nei quarti di finale del Melbourne Summer Set 1, uno dei due WTA 250 in corso a Melbourne Park, la rumena ha piegato la svizzera Viktorija Golubic 6-2 5-7 6-4 dopo aver servito per il match nel secondo set.

"E' stata durissima, devo ammettere - ha detto Halep nell'intervista in campo - Non credevo che sarei riuscita a vincere, ma ho lottato fino all'ultimo punto. E sono contenta perché in passato ho lavorato tanto su questo. La mia avversaria ha giocato un match incredibile, merito a lei se la partita è stata così bella. Vincerla significa tanto per me".

Anche nel primo confronto diretto, alla Billie Jean King Cup 2018, quando si chiamava ancora Fed Cup, Halep vinse in tre set. Ma stavolta la svizzera, capace di guadagnare 94 posizioni nel 2021 finendo la stagione da numero 43 del mondo, è andata ancora più vicina al successo.

Halep ha infatti salvato quattro palle break quando è andata a servire sotto 3-4 nel terzo set. Ma ha alzato il livello nel finale e raggiunto così almeno la semifinale per la terza volta negli ultimi tre tornei giocati. Ha chiuso infatti il 2021 con la finale di Cluj-Napoca e la semifinale di Linz, che però non ha giocato: si è ritirata prima di scendere in campo contro Jacqueline Cristian.

Halep ha iniziato il 2022 da numero 20 del mondo, il suo peggior ranking a inizio stagione dal 2013. La sua risalita verso la Top 10, da cui è uscita nel 2021 dopo sette anni, continuerà contro la teenager cinese Zheng Qinwen. che ha eliminato l'ex Top 20 croata Ana Konjuh 7-6(1) 7-6(6) nel suo primo quarto di finale WTA.

"Ero sotto 1-5 nel tiebreak del secondo set ed ero mentalmente preparata ad andare al terzo - ha detto dopo la partita -. Ho cominciato così a giocare più libera e rilassata. Ecco come ho rimontato".

Prima di questo torneo, la cinese aveva vinto solo un match WTA. A Melbourne ha superato Niemeier e Pera nelle qualificazioni, poi nel main draw ha superato nei primi due turni Hontama e l'ex numero 2 del mondo Vera Zvonareva con 13 ace all'attivo. Finora, ha guadagnato 56 mila dollari di montepremi in carriera. Solo questa settimana, ne aggiungerà almeno altri 10 mila. L'impresa di fare ancora meglio e battere Halep appare però una missione impossibile. Zheng Qinwen, infatti, non ha mai sconfitto una Top 50 in carriera.