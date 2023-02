Merida: subito in campo Bronzetti, Giorgi e Cocciaretto

Nella notte italiana esordio per le tre azzurre in gara nel "Merida Open Akron" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico.

La prima a scendere in campo è Lucia Bronzetti: la 24enne riminese di Villa Verucchio, n.65 del ranking, inserita nella parte alta del tabellone, debutta contro la statunitense Katie Volynets, 21enne californiana di Walnut Creek, n.96 del ranking, mai affrontata in carriera. Per la vincente di questa sfida, possibile ottavo di finale contro la cinese Lin Zhu, n.42 WTA e terza favorita del seeding, che ha vinto il titolo a Hua Hin ad inizio febbraio, ed eventuale quarto contro Alison Riske, n.58 WTA ed ottava testa di serie.

A seguire tocca a Camila Giorgi, inserita nell'ultimo quarto quello nella zona di tabellone della seconda testa di serie ed ex top ten mondiale, la statunitense Sloane Stephens (n.41 WTA). La 31enne di Macerata, n.68 del ranking, deve vedersela con l'egiziana Mayar Sherif, n.53 WTA: tra le due non ci sono precedenti.

Cocciaretto, numero 54 e testa di serie numero 7, affronterà invece Viktorija Golubic. La svizzera, numero 85 del mondo questa settimana, un anno fa di questi tempi toccava il suo best ranking al numero 35. Fra le due non ci sono precedenti nel circuito WTA. Chi vince potrebbe poi incontrare al secondo turno la cinese Xinyu Wang, semifinalista a Hua Hin a inizio febbraio.

