Metz: Sonego batte Shelbayh e trova Fognini ai quarti

Ci sarà un derby azzurro nei quarti dell'Atp 250 di Metz. Dopo il successo in rimonta di Fabio Fognini su Alexander Bublik (46 76 76), in serata è arrivata anche la vittoria di Lorenzo Sonego su Abdullah Shelbayh, numero 215 del mondo. Il piemontese si è imposto per 63 75 sul tennista giordano.

Primi game dominati dai turni di battuta, poi sul 3-2 il doppio fallo di Shelbayh regala inaspettatamente il break all'azzurro. Sonego soffre per confermare il vantaggio, è costretto ad annullare una palla break e poi vola liscio a chiudere la prima frazione per 6-3.

Nel secondo set Sonego manca due ghiotte occasioni per fare il break nel fatidico settimo game e la partita si complica.

Sul 3-4 Sonego è costretto ad annullare due palle break. L'azzurro risale da 15-40 mettendo in campo un ace e una prima vincente a uscire. Con quattro punti di fila Sonego raggiunge il rivale sul 4 pari e poi va a servire senza problemi per rimanere nel set. Sul 5 pari Shelbayh commette un errore di rovescio e Sonego si procura una ghiotta palla break. E' ancora il doppio fallo a condannare il tennista giordano. Sonego apre il dodicesimo game del secondo set con un ace, poi una solida prima di servizio al centro per il 30-0, una prima vincente a uscire per il 40-0 e infine l'ace sul primo dei tre match point: un'ora e 34 minuti e Sonego raggiunge Fognini.

Il quarto di finale di Metz sarà il primo confronto diretto tra Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il vincente del derby troverà in semifinale il vincente della sfida tra i transalpini Ugo Humbert e Harold Mayot.

Fognini non raggiunge una semifinale da Belgrado 2022 quando batté Cecchinato, Bedene e Otte prima di arrendersi per 62 62 ad Andrey Rublev. Sonego invece ha giocato l'ultima semifinale quest'anno a Umago quando superò Cecchinato e Munar prima di arrendersi per 63 64 a Stanislas Wawrinka.