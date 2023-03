Mexico City: Gaio agli ottavi di finale

Federico Gaio (304) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger di Città del Messico (160.000 $ di montepremi su terra battuta) superando per 76 36 76 l'argentino Juan Ignacio Londero (625). Agli ottavi Gaio è atteso dallo svizzero Marc-Andra Huesler, testa di serie numero 1 e numero 47 del mondo.

Gaio ha battuto il rivale nell'unico precedente, giocato a Quimper nel 2021 e vinto per 64 36 76.

