Miami, il duello per il numero 1 e il gruppo che sogna Torino: tutte le sfide

La sfida Djokovic-Medvedev per il posto di numero 1 ATP, la prima definizione delle gerarchie nella corsa verso le Nitto ATP Finals di Torino. Sono alcune delle "storylines", delle trame da seguire insieme all'andamento dei risultati nel corso del secondo Masters 1000 della stagione a Miami.

Senza giocare perché non vaccinato e dunque non in possesso dei requisiti per entrare negli USA, Novak Djokovic ha iniziato la 362ma settimana da numero 1 del mondo. Il serbo non sarà nemmeno a Miami, ma non è detto che sia un ostacolo alla difesa del posto di numero 1. Alla fine del torneo, infatti, scadranno i punti che ancora rimangono in eredità delle edizioni precedenti del torneo.

Djokovic perderà solo 45 punti, ovvero la metà rimasta in classifica per effetto del regime protetto causa COVID dei 90 assegnati per aver raggiunto gli ottavi tre anni fa. Medvedev, invece, perderà i 180 punti dei quarti di finale dell'anno scorso. Attualmente la classifica recita: Djokovic 8465 punti, Medvedev 8410. Dunque, se già escludiamo i punti di Miami pre-2022, Medvedev si presenta all'inizio del torneo con 8230 punti. Per tornare numero 1, alla fine dell'evento dovrà averne più di 8420, che vuol dire farne almeno 190. In sintesi, deve arrivare almeno in semifinale.

Finora a Miami non è mai andato oltre i quarti di finale, e all'esordio potrebbe sfidare Andy Murray, campione nel 2019 e nel 2013 quando si giocava a Key Biscayne.

Molto accesa, anche in prospettiva Nitto ATP Finals, la lotta per le posizione dalla settima di Andrey Rublev alla sedicesima di Carlos Alcaraz. Diventa interessante considerare per tutti le prospettive togliendo già per tutti i punti in scadenza delle edizioni precedenti di Miami.

Con questo presupposto, fra il russo e lo spagnolo ci sarebbero virtualmente poco meno di 2000 punti. In questo gruppo rientra anche Jannik Sinner, finalista un anno fa, virtualmente undicesimo con una quarantina di punti di vantaggio su Taylor Fritz, primo americano a vincere a Indian Wells dopo Agassi nel 2001, e per la prima volta in Top 15 in carriera. A Sinner, senza i 600 punti di Miami 2021, ne resterebbero poi poco più di 200 su Denis Shapovalov qui semifinalista nel 2019.

Nella classifica virtuale realizzata come spiegato sopra, Sinner sarebbe undicesimo alla vigilia del torneo con 476 punti da recuperare sul decimo, il britannico Cameron Norrie. Già seconda riserva a Torino un anno fa, Norrie si presenta come un rivale in più nella corsa alle Nitto ATP Finals insieme proprio a Carlos Alcaraz, che con un buon risultato a Miami potrebbe entrare per la prima volta in Top 15.

Con una concorrenza ancora più densa, che naturalmente comprende anche candidati più abituali come Shapovalov, Hubert Hurkacz o un Felix Auger-Aliassime che quest'anno si è sbloccato grazie ai primi due titoli ATP in carriera, ogni grande torneo diventa ancora più importante. Nessuna partita si potrà dare per scontata da qui a novembre.