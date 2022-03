Miami: Medvedev verso Tsitsipas, tre azzurri sfidano Rublev

Sorteggiato il tabellone del secondo Masters 1000 della stagione, in programma all'Hard Rock Stadium di Miami dal 23 marzo al 3 aprile.

Questi gli ottavi teorici rispettando le teste di serie:

[1]Daniil Medvedev vs [15]Roberto Bautista Agut

[12]Denis Shapovalov vs [8]Hubert Hurkacz

[3]Stefanos Tsitsipas vs [14]Carlos Alcaraz

[11]Taylor Fritz vs [7]Felix Auger-Aliassime

[5]Andrey Rublev vs [9]Jannik Sinner

[16]Reilly Opelka vs [4]Matteo Berrettini

[6]Casper Ruud vs [10[Cameron Norrie

[13]Diego Schwartzman vs [2]Alexander Zverev

PRIMO QUARTO

Daniil Medvedev è chiamato a reagire alla sconfitta al terzo turno a Indian Wells. Il russo, sceso al numero 2 del mondo ma non la possibilità di scavalcare di nuovo Novak Djokovic assente perché non vaccinato, giocherà per la quarta volta a Miami dove non è mai andato oltre i quarti di finale raggiunti l'anno scorso.

Testa di serie numero 1, Medvedev potrebbe esordire contro Andy Murray che sfida al primo turno Federico Delbonis. La prima testa di serie potenzialmente sul suo cammino è il cileno Cristian Garin. Negli ottavi, poi ci sarebbe Bautista Agut seguendo le teste di serie, ma in quella sezione c'è anche il georgiano Basilashvili o la possobile sorpresa Jenson Brooksby.

Nell'eventuale quarto di finale, Medvedev è allineato contro il campione in carica Hubert Hurkacz, capace l'anno scorso di trionfare da numero 37 del mondo. Il polacco, entrato in Top 10 l'anno scorso, nel suo ottavo di finale potrebbe incontrare il canadese Denis Shapovalov, semifinalista in Florida nel 2019.

SECONDO QUARTO

Stefanos Tsitsipas, che qui nel 2018 ha incontrato Medvedev per la prima volta in carriera, tornerà a Miami per la quarta volta. Il greco punta al secondo Masters 1000, dopo il successo dell'anno scorso a Monte-Carlo.

Tsitsipas presidia il secondo quarto insieme a Felix Auger-Aliassime, che l'ha battuto in finale a Rotterdam, primo titolo in carriera del canadese dopo otto finali perse in due set.

Ma sul percorso dei due non mancano le insidie. Tsitsipas potrebbe incrociare negli ottavi Carlos Alcaraz, fresco semifinalista a Indian Wells e già in grado di piegarlo al quinto set in un match manifesto del suo potenziale all'ultimo US Open. Auger-Aliassime, invece, stando alle teste di serie incontrerebbe al quarto turno il campione di Indian Wells, quel Taylor Fritz diventato il primo a battere Nadal nel 2022.

TERZO QUARTO

Andrey Rublev è la testa di serie più alta del terzo quarto e sul suo cammino potrebbe incontrare tre azzurri: al terzo turno fabio Fognini, negli ottavi Jannik Sinner, che difende i 600 punti della finale dell'anno scorso, nei quarti Matteo Berrettini. Certo, non è scontato nemmeno il match d'esordio del russo, contro Adrien Mannarino o Nick Kyrgios.

Le insidie in questa sezione non mancano: Reilly Opelka, che ha dimostrato di non essere solo un giocatore di tutto servizio (chiedere per credere a Rafa Nadal), un Gael Monfils tornato ad alti livelli di gioco e convinzione, un Frances Tiafoe capace di creare un'atmosfera scomoda per ogni suo avversario.

ULTIMO QUARTO

L'ultimo quarto, sempre stando alle teste di serie, vedrebbe di fronte Casper Ruud e Alexander Zverev, sempre eliminato all'esordio nelle ultime due edizioni giocate, nel 2019 e nel 2021. Il tedesco, sconfitto al primo ostacolo anche a Indian Wells contro Tommy Paul, ha sulla sua strada al terzo turno Grugor Dimitrov e un eventuale ottavo contro Diego Schwartzman o Lorenzo Sonego.

Sul percorso di Ruud, invece, un possibile terzo turno contro il suo opposto perfetto, il kazako Alexander Bublik, e un eventuale ottavo contro John Isner o Cameron Norrie, a cui vincere Indian Wells lo scorso autunno ha fatto evidentemente molto bene.