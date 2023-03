Miami Open, il tabellone completo: le insidie per Alcaraz, Medvedev e Tsitsipas

Per restare numero 1 del mondo nel ranking ATP, Carlos Alcaraz deve conquistare il suo quarto titolo Masters 1000 e diventare così l'ottavo giocatore a completare il Sunshine Double in singolare maschile. Ma il suo percorso al Miami Open presented by Itau, entrato ormai nel vivo con il sorteggio del main draw, non è banale.

Prima di addentrarci nell'analisi del tabellone, iniziamo a farci una prima idea con la collocazione delle prime sedici teste di serie nei vari ottavi del tabellone.

MIAMI OPEN, GLI OTTAVI TEORICI

(1) Alcaraz vs Paul (16)

(9) Fritz vs Rune (7)

(3) Ruud vs Zverev (13)

(10) Sinner vs Rublev (6)

(8) Hurkacz vs Norrie (11)

(15) De Minaur vs Medvedev (4)

(5) Auger-Aliassime vs Tiafoe (12)

(14) Khachanov vs Tsitsipas (2)

Primo quarto: Fritz e Rune contro Alcaraz

Alcaraz, che occupa il posto più in alto riservato come da tradizione alla testa di serie numero 1, inizia un turno più avanti. Tutte le teste di serie, infatti, godono di un bye al primo turno.

Dopo l'esordio contro l'argentino Facundo Bagnis o un qualificato, Alcaraz potrebbe incontrare al terzo turno Andy Murray. L'ex numero 1 del mondo, due volte campione a Miami, avrà insieme a Cameron Norrie la responsabilità del tennis maschile britannico a Miami visto il forfait in extremis di Jack Draper, numero 43 del mondo.

La testa di serie più alta nel suo ottavo di tabellone è Tommy Paul, poi nel suo quarto troviamo Taylor Fritz, scivolato fuori dalla Top 5 non avendo confermato il titolo a Indian Wells, e il teenager danese Holger Rune.

Miami Open, secondo quarto: la zona di Ruud e Sinner

Il secondo quarto è presidiato da Casper Ruud e Andrey Rublev, ma qui c'è anche Jannik Sinner che è nello stesso ottavo del russo, in campo come atleta neutrale. Il cammino di Sinner, e gli accoppiamenti degli altri italiani, li ha analizzati sul nostro sito Tiziana Tricarico.

Ruud, finalista un anno fa, spera di rinvigorire con i ricordi positivi una stagione fin qui anonima in cui ha vinto appena quattro delle nove partite giocate nel circuito ATP. Il norvegese, che debutta contro Ilya Ivashka o un qualificato, è proiettato verso un ottavo di finale contro Alexander Zverev, impegnato all'esordio dopo il bye contro Arthur Rinderknech o Taro Daniel. Nell'altro ottavo di questo quarto si potrebbero scontrare Sinner e Rublev.

Il tabellone del Miami Open: cosa attende Medvedev

Passiamo alla parte bassa del tabellone. Daniil Medvedev, battuto in finale a Indian Wells dopo aver vinto tre titoli in tre settimane, è la testa di serie più alta del terzo quarto. Il moscovita affronterà all'esordio il vincitore del derby spagnolo tra Bernabe Zapata Miralles e Roberto Carballes Baena. La testa di serie più alta nel suo ottavo è l'australiano Alex De Minaur (15). I tifosi italiani possono comunque pregustare un possibile ottavo con Matteo Berrettini, che potrebbe sparigliare le carte.

Nell'altro spicchio di questo quarto, le due teste di serie di riferimento sono Norrie e il polacco Hubert Hurkacz, che nel 2021 a Miami ha vinto il titolo più prestigioso della sua carriera battendo in finale Sinner. Nello spicchio del polacco, però, ci sono subito due mine vaganti come Ben Shelton e la wild card Juncheng Shang, che potrebbero incontrarsi al secondo turno per andare a incontrare, eventualmente, proprio Hurkacz.

Nell'ultimo quarto c'è Tsitsipas

Infine l'ultimo quarto è la zona di Stefanos Tsitsipas, eliminato all'esordio a Indian Wells. Il greco incontrerà all'esordio Richard Gasquet o un qualificato. Se dovesse proseguire fino ad eguagliare i quarti di finale raggiunti a Miami nel 2021, allora potrebbe ritrovarsi di fronte l'attuale numero 6 del mondo Felix Auger-Aliassime per un posto in semifinale. Ma sulla via del canadese, semifinalista alla prima partecipazione a Miami nel 2019, c'è l'incognita Frances Tiafoe, suo potenziale rivale negli ottavi.

