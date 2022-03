Miami su SuperTennis e SuperTenniX: il programma

Poco più di quattro ore di volo e 2618 miglia. Dal deserto della California ai colori cristallini della Florida, da Indian Wells a Miami per un coast to coast pieno di fascino e significati che spesso hanno saputo spostare gli equilibri di una stagione e, in qualche caso, di una intera carriera.

SUNSHINE DOUBLE

A poche ore dall'incoronazione del nuovo re e della nuova regina di Indian Wells, il circus si sposta sull'altra costa statunitense per il combined di Miami, seconda tranche della più famosa "doppietta" del tennis: il Sunshine Double, l'impresa riuscita nella storia solo a sette uomini (Djokovic, Federer, Courier, Chang, Sampras, Rios e Agassi) e tre donne (Graff, Clijsters e Azarenka). E così dopo aver allenato gli occhi con lo spettacolo del prestigioso evento californiano, gli appassionati di SuperTennis sono chiamati a un'altra full immersion a stelle e strisce.

Il WTA 1000 di Miami, in diretta e in esclusiva fino all'ultimo 15 (la finale è in programma sabato 2 aprile), vede impegnate tutte le stelle del circuito femminile fatta eccezione per la numero 1 del mondo Ash Barty. A difendere i colori azzurri ci saranno Camila Giorgi, al rientro dopo quasi tre settimane di stop, e Jasmine Paolini che torna in azione dopo l'exploit californiano.

La finestra in chiaro sul maschile rimane aperta anche per il secondo ATP Masters 1000 stagionale: ogni giorno sceglieremo il match più bello della giornata appena conclusa e lo trasmetteremo in differita alle ore 9 e alle ore 14; una finestra che, ovviamente, si spalancherà in primis sui campi dei tanti azzurri al via (nell'entry list ce ne sono 5, a cominiare da Matteo Berrettini e Jannnk Sinner a caccia di riscatto dopo le prestazioni agrodolci di Indian Wells).

MIAMI, SOLE E GLORIA

Il torneo di Miami ha una storia gloriosa che non si è noi scalfita malgrado i numerod cambi di denominazione e i dolorosi cambi di sede. Oggi — dopo la lunga e fortunata avventura a Key Biscayne — si svolge sui campi dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, noto agli appassionati di NFL in quanto sede storica dei Miami Dolphins. È il 1985, pronti-via e la finale femminile dell'edizione inaugurale la giocano Martina Navratilova e Chris Evert... un prestigio rimasto costante nel tempo grazie ai successi di Graf, Seles, Sabatini, Hingis, Venus e Serena Williams, Clijsters e Azarenka. Nell'albo d'oro maschile svettano Andre Agassi e Novak Djokovic con 6 titoli, davanti a Federer (4), Sampras (3), Lendl, Roddick e Murray (2). La redazione di SuperTennis approfondirà i temi e le curiosità del torneo della Florida con due finestre informative al giorno in programma alle 13.45 e alle 19.45.

COLPO DA CAMPIONE "AUSSIE"

