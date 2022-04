Miami su SuperTennis e SuperTenniX: rivedi alle 9.00 Alcaraz - Kecmanovic

Sfide all'ultimo respiro, rivalità infuocate, traiettorie sublimi: il combined di Miami entra nel vivo. Ancora una settimana tutta da vivere su SuperTennis che dopo la straordinaria copertura di Indian Wells conferma l'offerta televisiva anche per l'appuntamento della Florida offrendo agli appassionati un coast to coast imperdibile.

Il nostro canale in chiaro trasmette live il torneo femminile (secondo palinsesto quotidiano) e la app SuperTenniX permette di seguire tutti i match del WTA 1000 californiano.

SuperTennis offre anche la possibilità di rivivere ogni giorno in differita, alle ore 9.00 e alle 14.00, la partita più interessante del torneo maschile. Oggi è il quarto di finale Alcaraz - Kecmanovic.

Questaladi massima su SuperTennis dMiami tra passato e presente

Il WTA 1000 di Miami, che il canale della Fit trasmette in diretta e in esclusiva, appare dopo i primi turni più incerto che mai proprio come íl circuito femminile soprattutto dopo l'addio al tennis della n.1 del mondo Ashleigh Barty. La decisione della tennista aussie, comunicata merceledi scorso, apre dunque nuovi scenari per quanto riguarda le gerarchie del circuito Wta e in questo senso la finale del torneo di Miami, in programma sabato 2 aprile alle 20.00 ora italiana, fornirà indicazioni preziose. Di scuro avremo una nuova campionessa visto che la Barty trionfatrice nelle ultime due edizioni, ancora prima di lasciare il tennis aveva deciso comunque di saltare la trasferta americana.

Dalla prima edizione vinta nel 1985 da Martina Navraliova al doppio dell'australiana, sono tanti i nomi illustri che hanno scritto la storia del torneo. Graff, Seles, Sabatini, Serena e Venus Williams, Clijsters, Azarerka, una lista che racconta di un prestigio rimasto intatto con il passare degli anni.

Settimana decisiva in Florida anche per quanto riguarda il Masters 1000, di cui SuperTennis trasmette tutti i giorni in differita alle ore 9.00 e alle ore 14.00 il match più bello della giornata appena conclusa. Una finestra in chiaro che permetterà agli appassionati di seguire le sfide affascinanti del torneo maschile fino all'atto conclusivo in programma domenica 3 aprile.

In attesa del nuovo campione, impossibile anche in questo caso non citare le stelle che hamo scritto il proprio nome nelle passate edizioni. Nell'albo d'oro guidano Andre Agassi e Novak Djokovic con 6 titoli, davanti a Federer (4), Sampras (3), Lendl, Roddick e Murray (2). Sfogliando l'album dei ricordi del Miami Open, una menzione speciale merita l'edizione del 2019, anno del trasferimento della sede del combined all'interno dell'Hard Rock Stadium, impianto che ospita la squadra di NFL dei Miami Dolphins, trasferimento avvenuto dopo la lunga e affascinante parentesi di Key Biscayne. Per tutti gli aggiornamenti sul combined della Florida da non perdere come sempre l'appuntamento con l'informazione di SuperTennis in onda tutti i giorni alle 13.45 e alle 19.45.

Colpo da campione a tinte azzurre

Non soltanto Miami Open. Per seguire da vicino le stelle del tennis mondiale c'è l'immancabile appuntamento con Colpo da Campione (in onda venerdì alle 13.30). Questa settimana il nostro Lorenzo Fares, i maestri dell'istituto di Formazione Roberto Lombardi e Simone Bertino (alla lavagna virtuale) esamineranno ai raggi X il meraviglioso rovescio del talento azzurro Lorenzo Musetti.

A proposito di esecuzioni magistrali e colpi spettacolari da non perdere martedì alle 22.00 la nuova puntata di Tennis Parade, la Top 10 dedicata alle giocate migliori della settimana con le hit del momento a fare da colonna sonora. Per conoscere invece le storie del territorio l'appuntamento è come ogni lunedì con Casa Italia, il format dedicato all'attività tennistica delle regioni.