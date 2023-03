Miami: Trevisan vola al 3° turno, si ferma Giorgi

Esordio convincente per Martina Trevisan nel “Miami Open”, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida, e che SuperTennis (e SuperTennix) trasmette in diretta e in esclusiva.

La 29enne mancina di Firenze, n.24 del ranking e 25 del seeding, reduce dal terzo turno ad Indian Wells, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha battuto 64 63, in un’ora e 23 minutu di partita, la giapponese Nao Hibino, n.137 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.

La tennista toscana si era aggiudicata in due set entrambe le sfide precedenti con la 28enne di Aichi disputate al primo turno degli Australian Open ed al primo turno del WTA 1000 di Guadalajara sempre sul cemento all’aperto e sempre nel 2022.

Al terzo turno Trevisan troverà dall’altra parte della rete la statunitense Claire Lu, n.59 del ranking, infilatasi nel corridoio liberatosi in tabellone dopo il forfait della polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale. Martina si è aggiudicata molto nettamente l’unico precedente con la 22enne californiana di Thousand Oaks, disputato lo scorso anno in finale sulla terra rossa di Rabat quando l’azzurra ha conquistato il suo primo - e finora unico - trofeo WTA della carriera.

Disco rosso, invece, per Camila Giorgi. La 31enne di Macerata, n.44 del ranking, dopo la vittoria in tre tie-break al primo turno sull’estone Kaia Kanepi, n. 57 WTA, ha ceduto 63 61, in poco più di un’ora e un quarto di gioco, alla bielorussa Victoria Azarenka, n.14 del ranking e del seeding, campionessa nel 2009, nel 2011 e nel 2016.

Camila era avanti 2-1 nei confronti diretti con la 33enne di Minsk che però aveva vinto proprio l’ultimo, disputato al primo turno di Toronto nel 2019.

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI