Microfoni e telecamere dedicate: Netflix sceglie Berrettini

Ci sarà anche Matteo Berrettini tra i volti della docu-serie che racconterà il dietro le quinte del mondo del tennis. Quel che si sa da qualche giorno è che l’obiettivo di ATP, WTA e tornei dello Slam è realizzare un prodotto che sia possa penetrare mercati complicati come quello statunitense (nel quale i telespettatori degli ultimi USOpen sono stati meno di 800mila al giorno, uno dei dati peggiori dell’ultimo decennio) e attiri l’attenzione delle nuove generazioni. Come avvenuto anche grazie a serie analoghe che hanno raccontato i retroscena di alcuni club di calcio inglesi o come quella che illustrerà la vita delle star del golf e soprattutto come Drive to Survive.

differenza della popolare serie sul Mondiale di Formula 1 – che ha avvicinato molte persone ai motori pur senza poter contare sul placet di Ferrari e Mercedes – però, la serie sul tennis avrà l’appoggio e la partecipazione di molti big della racchetta.

Lo hanno confermato Stefanos Tsitsipas e Sascha Zverev alla vigilia degli Australian Open, durante i quali le riprese sono entrate nel vivo. La narrazione di un prodotto che ufficialmente non ha ancora un nome dovrebbe partire col botto, con i dettagli della telenovela-Djokovic.

Che oggi si è arricchita dell’ultima puntata, con l’ipotesi che il numero 1 del mondo faccia causa al governo australiano chiedendo danni per 6 milioni di dollari. Dopodiché quel che si sa è che le immagini racconteranno il mondo femminile tanto quello maschile.

Per seguire le fasi della lavorazione, a Melbourne Park ci sono alcune troupes che lavorano più o meno nell’ombra. Quando Berrettini si è presentato in sala stampa dopo il successo su Kozlov, per esempio, il moderatore dell’ATP ha dato la parola all’unico presente che non aveva ancora aperto bocca. Salvo poi rendersi conto che si trattava del direttore della fotografia della docu-serie. Il quale non era lì per fare domande, ma per registrare quelle altrui e per carpire le reazioni di Matteo.

Un gruppetto della produzione aveva seguito il numero 1 azzurro nella preparazione del match e aveva impresso su pellicola il dietro le quinte della giornata, compreso il confronto sulla John Cain arena e le interviste post-match rilasciate alle TV australiane e giapponesi. Compresi noi di Supertennis.

Oltre a raccontare la partita di Matteo, la produzione di Netflix ha anche registrato le emozioni del suo box, immortalandone le reazioni con telecamere dedicate. Alcuni componenti del team erano stati persino microfonati, per cogliere il più possibile le emozioni del box durante un incontro. Niente ricevitore per Vincenzo Santopadre, invece. Anche perché – come risaputo –il coach non può comunicare col proprio giocatore durante i match. Il final cut, quel che finirà sugli schermi di mezzo mondo, dipenderà ovviamente dalla quantità e della qualità del girato. Ma quel che certo è che il regista ha individuato in Berrettini un potenziale volto della serie.