Milano Marittima: nel padel è iniziato il conto alla rovescia

Per i migliori padelisti amatoriali del Lazio è alle porte la possibilità di giocare addirittura al Foro Italico, sugli stessi campi che hanno ospitato sia il 1° Simposio Internazionale di padel sia la “tappa de oro” del nuovo circuito nazionale giovanile della Federazione Italiana Tennis, ma per i protagonisti dell’attività FIT TPRA le opportunità imperdibili non sono finite.



Anzi, una delle più importanti dalla nascita del circuito è in arrivo fra una ventina di giorni, quando dal 2 al 5 giugno, al MarePineta Resort di Milano Marittima, saranno in palio gli scudetti dei Campionati italiani FIT TPRA padel invernali, la competizione che ha monopolizzato l’attività nei primi mesi del 2022. Dopo i circa 500 tornei disputati su scala provinciale, da nord a sud è tempo di Master regionali: alcuni si sono già disputati, altri andranno in scena nel prossimo fine settimana, con in palio altri posti per l’evento conclusivo della riviera romagnola, dove in una maxi festa dello sport amatoriale di racchetta verranno assegnati i titoli nazionali di padel, tennis e beach tennis.



Un’idea innovativa che promette di portare in provincia di Cervia oltre un migliaio di persone, tutte accumunate dallo stesso sogno, indipendentemente dalla forma delle racchette che avranno nel borsone.

Sui tre campi da padel del resort a cinque stelle dell’Emilia Romagna ci sarà posto per i vari campioni regionali (maschile, femminile e misto) della categoria Open, e per vincitori e finalisti dell’Entry Level, la categoria riservata ai giocatori alle prime armi, risorsa fondamentale per l’attività FIT TPRA che li coccola con delle opportunità senza precedenti.



Alcune le avranno in campo, altre fuori, visto che oltre alla parte sportiva dell’evento sono previste anche altre iniziative collaterali, per rendere l’esperienza la migliore possibile. Il clou sarà nella serata di venerdì 3 giugno, con un players party in spiaggia riservato a giocatori e accompagnatori, con musica e divertimento.



Abitudini tipiche della riviera romagnola, dove sanno bene come mettere insieme mare, sport e ospitalità, che si fondono con la natura di un circuito dalla struttura sempre più professionale, necessaria per far sentire gli amatori al pari dei campioni.

In attesa di conoscere l’elenco di tutti i partecipanti delle varie discipline, la direzione del circuito FIT TPRA ha stipulato con Cervia Turismo delle convenzioni per l’alloggio dei tantissimi giocatori attesi a Milano Marittima. Di seguito l’elenco delle strutture vicine al MarePineta Resort, che hanno dato disponibilità.



Al momento della prenotazione i giocatori dovranno indicare la partecipazione alla competizione. Chiunque necessiti di supporto per la prenotazione può contattare Cervia Turismo, al numero di telefono 0544 72424 o all’indirizzo e-mail e.camagni@cerviaturismo.it.