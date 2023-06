Modena: a Caruso e Forti i derby di primo turno

Diventano quattro i giocatori italiani al secondo turno del "Modena Challenger, 39° Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl", torneo Challenger ATP che si sta disputando sulla terra battuta del Tennis Club La Meridiana.

Dopo le vittorie all'esordio di Travaglia e Ferrari, sono arrivate nella giornata di martedì anche quelle di Salvatore Caruso (n.265 ATP) e Francesco Forti (n.339 del ranking). Entrambi hanno superato dei derby azzurri, rispettivamente contro il qualificato Julian Ocleppo (n.462), che proveniva dalle qualificazioni, con il punteggio di 64 36 60 e contro la wild card Marcello Serafini (n.486) per 62 76(3).

Caruso affronterà al secondo turno per la seconda volta in carriera l'argentino n.1 del seeding Federico Coria (n.104 ATP), uscito sconfitto dall'unico precedente andato in scena nel 2017 ai quarti di finale del Challenger di Biella. Forti, che proviene dal tabellone cadetto, se la vedrà invece per la prima volta in carriera con il francese testa di serie numero 5 Terence Atmane (n.241 al mondo).

Devono invece salutare subito il torneo di Modena Gianluca Mager (n.245 ATP) e Giovanni Fonio (n.286 del ranking). Il 28enne di Sanremo, partito come ottavo favorito del seeding, ha ceduto 76(10) 63 allo svizzero Remy Bertola (n.378), che nel turno decisivo delle qualificazioni aveva battuto Alexander Weis.

In due set anche la sconfitta del 25enne di Novara, battuto 75 64 dall'argentino testa di serie numero 6 Renzo Olivo (n.227), che sarà dunque l'avversario in un inedito incontro di secondo turno della wild card Gianmarco Ferrari (n.442). L'altro italiano in gara, Stefano Travaglia (n.221 del mondo), dopo aver superato in rimonta il ceco n.4 del torneo Jakub Mensik, affronterà per la prima volta in carriera il qualificato polacco Maks Kasnikowski (n.309).

