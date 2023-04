Monaco, la pioggia stravolge tutto: domani Cobolli e Sonego

La pioggia cambia i piani e la programmazione del “BMW Open” (ATP 250 - montepremi 562.815 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. I due italiani in tabellone, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, giocheranno dalle 11 sul Campo. Nessuno dei due incontri è prodotto per la televisione.

Cobolli, numero 208, debutta contro il tedesco Oscar Otte, numero 94 e semifinalista a Monaco di Baviera un anno fa. Il ventenne romano ha superato le qualificazioni e centrato contro l'australiano Jordan Thompson il terzo successo in un tabellone del circuito maggiore dopo quelli ottenuti a Parma 2021 (contro Marcos Giron dopo aver salvato tre match point) e a Pune 2023. Semifinalista al Challenger di Zadar, in Croazia, Cobolli punta al primo quarto di finale ATP in carriera.

Se dovesse arrivarci, l'ex campione del Roland Garros junior in doppio andrebbe a sfidare il due volte vincitore del torneo Alexander Zverev, numero 16 ATP, o l'australiano Christopher O'Connell, numero 82.

Dopo il match di Cobolli, sullo stesso campo giocherà Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 45 del mondo, giocherà per la seconda volta in carriera contro il cileno Cristian Garin, n.86 del ranking. Si sono affrontati una sola volta, al turno decisivo delle qualificazioni sulla terra del Challenger di Barletta nel 2016: ha vinto Sonego in tre set.

Il vincente andrà ad incontrare nei quarti la testa di serie numero 1, il n.7 ATP Holger Rune, o il numero 112 Yannick Hanfmann.

