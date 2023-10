Monastir: anche Stefanini ai quarti. Domani Paolini, obiettivo derby con Bronzetti

Due italiane hanno raggiunto i quarti di finale al Jasmin Open di Monastir (montepremi 259.303 dollari), trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Lucrezia Stefanini si è infatti aggiunta a Lucia Bronzetti, che ha vinto il derby con Sara Errani. E domani Jasmine Paolini, numero 30 del mondo, può portare a tre il numero delle azzurre ancora in corsa nel torneo. Parte infatti chiaramente favorita contro la croata Petra Marcinko, numero 140 del mondo, che non ha mai affrontato in carriera. Se

La copertina della serata spetta a Lucrezia Stefanini. La 25enne di Carmignano, n.125 WTA, ha sconfitto 64 61 la polacca Katarzyna Kawa, n.217 WTA, che aveva eliminato a sorpresa Martina Trevisan, n.38 del ranking e terza testa di serie del torneo tunisino, trasmesso favorita del seeding, reduce dalla semifinale ad Hong Kong.

WTA Monastir, Stefanini lascia cinque game a Kawa

Contro la polacca Kawa, Stefanini ha confermato quanto di buono mostrato, in termini di determinazione, nel derby vinto in rimonta al primo turno contro Camilla Rosatello. Il suo è un tennis efficiente: non prende rischi eccessivi, ma non è nemmeno definibile solo come un gioco difensivo. E la capacità di interpretare le evoluzioni dei match stanno facendo la differenza questa settimana. Non a caso ha vinto 15 punti su 20 in risposta contro la seconda di Kawa.

Nel suo ottavo di finale, Stefanini è partita subito decisa. Dppo aver salvato due palle break nel primo game, ha infatti allungato 4-0. Una partenza sprint che si spiega con il più esteso ventaglio di soluzioni e variazioni squadernato dalla toscana. Kawa, dalla sua, poggia su colpi da fondo solidi e potenti, ma perché rendano al meglio ha maggiormente bisogno di prendere in mano il controllo del gioco. E di fatto ci riesce solo nella parte centrale del primo set, quando ricompone lo svantaggio e rimette il parziale in discussione: da 4-0 si passa infatti al 4-4. Da quel momento però Stefanini rimane padrona assoluta della partita e perde un solo game fino alla conclusione del match.

Stefanini ancora non conosce il nome della prossima avversaria. Affronterà infatti la francese Clara Burel, numero 74 del mondo che l'Italia ritroverà da avversaria nelle Finals di Billie Jean King Cup, o Erika Andreeva, numero 130, sorella maggiore ma dal talento meno brillante della sedicenne Mirra.