Monastir, Errani e Paolini in finale di doppio: live SuperTenniX alle 19

Doppio impegno per Jasmine Paolini al Jasmine Open, il WTA 250 di Monastir. Dopo la semifinale di singolare contro Lesia Tsurenko (diretta SuperTennis e SuperTenniX dalle 15), la toscana tornerà in campo anche per la finale di doppio in coppia con Sara Errani. La sfida si potrà seguire su SuperTenniX dalle 19.

Le due azzurre si giocheranno il titolo con la formazione composta dalla giapponese Mai Hontama e dalla serba Natalija Stevanovic.

Per Jasmine e Sara è la seconda finale raggiunta insieme dopo quella a Melbourne 1 lo scorso anno.

Per Paolini è la terza finale in carriera: ha vinto un titolo, ad Amburgo nel 2021, in coppia con l'elvetica Jil Teichmann. Finale numero 43, invece, per Errani - che è stata anche numero uno del mondo di doppio - che in bacheca conta già 27 trofei.

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI