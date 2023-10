Monastir: a Stefanini il derby con Rosatello, esordio Errani (live alle 19 in tv)

Buona la prima per Lucrezia Stefanini nel “Jasmin Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di Monastir, in Tunisia.

La 25enne di Carmignano, n.125 WTA, si è aggiudicata in rimonta per 57 63 6

in due ore e minuti di partita, il derby tricolore contro Camilla Rosatello, n.305 del ranking, promossa dalle qualificazioni. Da segnalare che Stefanini si è ritrovata indietro di un set e 1-3 nel secondo prima di un recupero agevolato anche da un evidente calo fisico della sua avversaria.

Il match. Uno pari il bilancio dei precedenti, con la 28enne piemontese di Saluzzo a segno in due set nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ITF da 25mila dollari di Grenoble 2017 e la 25enne toscana vincitrice sempre in due set al primo turno del “25mila” di Santa Margherita di Pula 4 nel 2019. Lucrezia parte meglio nel primo set prendendo un break di vantaggio (2-0), ma è solo il primo di una serie di sei consecutivi: nell’ottavo gioco, però, Camilla riesce a tenere il proprio turno di battuta ed il riaggancio è completato. Nonostante le imprevedibili folate di vento Rosatello mette a punto il suo tennis basato sul servizio e sul primo colpo a seguire: nell’undicesimo game torna a strappare la battuta a Stefanini ed in quello successivo, dopo aver annullato alla sua avversaria la chance di rifugiarsi nel tie-break, chiude 7-5.

Una Rosatello più convinta prende un break di vantaggio, per di più ottenuto a zero, anche nel terzo gioco del secondo parziale (2-1), confermando poi il vantaggio (3-1). Camilla inizia a sbagliare un po’ troppo, soprattutto con il diritto, e c’è il riaggancio con sorpasso di Lucrezia (4-3) che ritrova fiducia, porta a cinque la striscia positiva ed alla quarta opportunità pareggia il conto (6-3).

Il mood positivo di Stefanini prosegue anche in avvio di frazione decisiva con il sesto gioco di fila che coincide con un break. Stavolta però Rosatello se lo riprende immediatamente (1-1) ma solo per poco (2-1). Al cambio campo “medical time out” per Camilla che si fa trattare a lungo e che riprende la partita con la coscia sinistra abbondantemente fasciata. Lucrezia, dopo aver annullato tre chance per il contro-break conferma il vantaggio (3-1). Gli scambi si allungano e questo agevola ancor più la tennista toscana che con una risposta nei piedi della piemontese si prende anche un secondo break (4-1): Rosatello continua a giocare più che altro per onor di firma ma Lucrezia chiude 6-1 al primo match-point.

Non prima di mercoledì Stefanini troverà al secondo turno o Martina Trevisan, n.38 del ranking e terza favorita del seeding, o la polacca Katarzyna Kawa, n.217 WTA (quella tra la 29enne mancina di Firenze e la 30enne Krynica-Zdroj è una sfida inedita).

In serata riflettori puntati su Sara Errani: la 36enne di Massa Lombarda, n.108 WTA, trova dall’altra parte della rete la slovena Tamara Zidansek, n.96 del ranking. La 25enne di Postonja ha vinto tutte e tre le sfide precedenti con la romagnola: nei quarti a Bogotà 2021, in semifinale nell’ITF da 60mila dollari di Monastir nel 2022 e nei quarti del “100mila” di Maspalomas de Gran Canaria lo scorso agosto.

La vincente di questo incontro affronterà al secondo turno o Lucia Bronzetti, n.62 del ranking e sesta favorita del seeding, o la slovacca Kristina Kukova, n.507 WTA, in gara con il ranking protetto (quello tra la 24enne riminese di Villa Verucchio e la 33enne di Bratislava è un confronto inedito).

A guidare il seeding è un’altra azzurra, Jasmine Paolini, reduce dalle semifinali nel “500” cinese di Zhengzhou: la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.30 WTA (“best” proprio questa settimana) è stata sorteggiata al primo turno contro la sempre ostica francese Alize Cornet, scesa al n.117 del ranking ma capace in carriera di sfiorare la top-ten (n.11 nel 2009). La 33enne di Nizza è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti con la tennista toscana che però si è aggiudicata proprio l’ultima sfida, disputata nel turno di qualificazione di BJK Cup nel 2022 (Cornet si era invece imposta negli ottavi dei “250” di Losanna 2019 e Chicago 2021).

