Monastir: Stefanini si ferma nei quarti

Finisce nei quarti di finale l’avventura di Lucrezia Stefanini nel “Jasmin Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di Monastir, in Tunisia.

La 25enne di Carmignano, n.125 WTA, ha ceduto per 63 61, in un’ora e un minuto di partita, alla francese Clara Burel, n.74 del ranking ed ottava testa di serie.

Comunque positiva la settimana di Lucrezia a Monastir. La toscana si è aggiudica all’esordio in rimonta la sfida tricolore contro Camilla Rosatello, n.305 del ranking, promossa dalle qualificazioni: quindi ha concesso appena cinque giochi alla polacca Katarzyna Kawa, n.217 WTA (che aveva eliminato a sorpresa Martina Trevisan, n.38 del ranking e terza favorita del seeding, reduce dalla semifinale ad Hong Kong), centrando per la seconda volta in stagione - ed in carriera - un posto tra le migliori otto di un torneo del circuito maggiore (era già accaduto a fine luglio a Varsavia, quando poi era stata stoppata in tre set dalla tedesca Siegemund). Per la prima semifinale, però, dovrà attendere ancora.

