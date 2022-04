Monte-Carlo: Tsitsipas-Davidovich Fokina è la sfida per il titolo

Sono Stefanos Tsitsipas e Alejandro Davidovich Fokina a contendersi il trofeo del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si conclude oggi pomeriggio sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Il 23enne di Atene, n.5 del ranking e terzo favorito nel seeding, nonché campione in carica, si è aggiudicato entrambi i confronti precedenti con il 22enne di Malaga, disputati nei quarti proprio a Montecarlo lo scorso anno (ma lo spagnolo si ritirò per infortunio dopo aver perso il primo set) ed al primo turno a Rotterdam (veloce indoor) in febbraio.

Il greco quest’anno vanta un bilancio di 21 vittorie contro 7 sconfitte: in parità, 9 contro 9, il bilancio stagionale dello spagnolo.

Quarta finale in un Masters 1000 per Tsitsipas - che nei quarti era sotto 0-4 contro Schwartzman nel set decisivo prima di chiudere 6-4 -, la 19esima complessiva, la seconda in questo 2022 dopo quella di Rotterdam lo scorso febbraio (persa poi contro Auger-Aliasime): 7 i trofei messi in bacheca fin qui da Stefanos, l’ultimo a Lione a maggio del 2021.

Il ranking del greco non cambierà, a prescindere dal risultato della finale.

Per Davidovich Fokina, che al secondo turno ha eliminato il numero uno del mondo Djokjovic, è invece la prima finale in un “1000” (in precedenza mai oltre i quarti in questa categoria di tornei) ma anche la prima finale in assoluto nel circuito maggiore dopo tre ko di fila in semifinale.

Alejandro è stato n.2 del mondo a livello junior quando nel 2017 ha vinto Wimbledon: male che vada da lunedì salirà al numero 27 ATP (“best ranking”) ma potrebbe arrivare in top 20 in caso di vittoria.