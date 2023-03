Monte-Carlo: wild card a Fognini

Fabio Fognini di nuovo in campo a Monte-Carlo. L'azzurro, campione del Masters 1000 del Principato nel 2019, ha ricevuto una delle quattro wild card per il torneo in programma dal 9 al 16 aprile (5.779.335 euro di montepremi).

A comunicarlo gli stessi organizzatori del torneo, che hanno annunciato come gli altri inviti siano stati riservati allo svizzero Stan Wawrinka (n.87 ATP a 38 anni compiuti proprio oggi), vincitore sulla terra monegasca nel 2014, al britannico Jack Draper, attuale n.43 del mondo, e al giocatore "di casa" Valentin Vacherot (n.322), tennista n.1 del proprio Paese che solitamente frequenta i circuiti Challenger e ITF.

Fognini calcherà così per il quindicesimo anno i campi del torneo che lo ha consacrato come il primo italiano ad alzare un trofeo '1000' nell'era Open. Il 35enne di Arma di Taggia, oltre al titolo del 2019 vinto in finale contro Dusan Lajovic, vanta nel Principato anche una semifinale nel 2013 quando si arrese all'allora n.1 del mondo Novak Djokovic e i quarti centrati due anni fa.

?? Wild Cards for the singles main draw



1?? @fabiofogna ???? 2019 Champion



2?? @stanwawrinka ???? 2014 Champion



3?? @jackdraper0 ???? fast rising 21-years-old, world No.43



4?? @val_vacherot ???? top ranked Monaco Player#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Q0gs8v06HW

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) March 28, 2023

Nell'entry list di Monte-Carlo, oltre a tutti gli attuali top-10 compresi Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che rinnoveranno la sfida per la vetta del ranking, figurano anche altri tre italiani: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

Insieme a loro, è iscritto il recordman di vittorie del torneo monegasco Rafael Nadal, che però negli ultimi giorni è al centro di una diatriba sulla sua presenza o meno per questa edizione, viste le condizioni fisiche che lo tengono fuori dalle competizioni ormai da gennaio.