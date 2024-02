Montpellier: la finale è tra Bublik e Coric

Saranno Alexander Bublik (27 Atp e vincitore del torneo nel 2022) e Borna Coric (37 Atp) a giocarsi domenica il titolo nell'Atp 250 di Montpellier. Il kazako ha superato in rimonta il canaese Felix Auger-Aliassime per 46 64 64, il croato invece ha avuto via libera dal ritiro del danese Holger Rune, costretto quest'ultimo a issare bandiera bianca quando ormai era sotto 63 41.

"Sono felice - ha detto Bublik a fine match - per aver raggiunto la finale. Mi piace molto giocare i tornei indoor e spero domani di dare tutto il possibile per vincere".

Bublik ha commesso svariati errori nella prima parte del match, ma ha comunque giocato in modo aggressivo per tutta la durata della partita (2 ore e 39 minuti), cercando sempre di togliere il tempo al canadese e di essere molto aggressivo. Felix invece è stato più reattivo ai blocchi di partenza ed ha incamerato il primo parziale trasformando sul 5-4 la seconda palla break del match dopo aver mancato la prima sul 3-3. Ma dall'inizio del secondo set l'andamento del match ha preso tutt'altra piega. Bublik ha mancato due palle break nel primo game, ma ha trasformato quella sul 3-2 involandosi sul 5-3. Sul 5-4, dopo aver sprecato 2 set point, ha salvato la palla del contro break per poi chiudere il set alla quarta occasione complessiva.

Nel terzo e decisivo set Bublik si è fatto riprendere da 2-0 a 2 pari, ma al nuovo allungo Felix si è staccato dalle ruote del rivale cedendo al secondo match point.

Per Bublik quella di domani sarà la decima finale della carriera: 3 i tornei vinti (Montpellier 2022, Anversa e Halle 2023) e 6 le finali perdute (Newport e Chengdu 2019, Singapore e Antalya 2021, Metz e Newport 2022). Qualunque sia il risultato della finale, Bublik guadagna 4 posizioni ottenendo il suo nuovo best ranking di numero 23 del mondo. Al massimo era stato numero 25 il 31 luglio 2023.

Nella seconda semifinale invece Coric ha avuto vita facile per un problema muscolare all'avambraccio destro di Rune. Per Coric invece sarà la finale numero nove: 3 i tornei vinti dal croato (Marrakech 2017, Halle 2018 e Cincinnati 2022) e 5 le finali perdute (Chennai e Marrakech 2016, Shanghai 2018, San Pietroburgo 2019 e 2020). In classifica mondiale Coric sarà numero 31 del mondo (più 6 posizioni), qualunque sia il risultato della finale. Il best ranking del croato rimane la posizione numero 12 raggiunta per la prima volta il 5 novembre 2018.

Tra i finalisti c'è un solo precedente vinto da Bublik al primo turno di Halle 2023 (63 61 sull'erba).

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFCAZIONI