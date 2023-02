Montpellier, oggi dalle 19 Sonego e Nardi: live in tv

Doppa sfida Italia-Francia nella sessione serale dell'Open Sud de France - Montpellier, ATP 250 con un montepremi da 630.705 euro sul veloce indoor.

Sul Centrale della Sud de France Arena, dalle 19 scendono in campo Lorenzo Sonego e Luca Nardi, rispettivamente contro Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.



TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

TABELLONE QUALIFICAZIONI

ORDINE DI GIOCO

Sonego sfida Bonzi: le curiosità

Sonego, numero 56 del mondo, ha vinto finora una sola partita ATP nel 2023, contro Hubert Hurkacz all'Australian Open. Ma lo scorso autunno in condizioni simili, sul duro indoor a Metz, ha conquistato il suo terzo titolo in carriera, senza perdere mai il servizio in tutto il torneo.

Bonzi, numero 42 ATP, si è imposto nell'unico confronto diretto, 63 64 al Masters 1000 di Indian Wells del 2022, ma arriva dalla sconfitta contro l'ungherese Zsombor Piros in Coppa Davis. In carriera, ha vinto 7 partite su 21 sul duro indoor nel circuito ATP, e solo una delle ultime otto giocate.

Montpellier, Nardi punta al secondo successo ATP

Nardi, che ha superato le qualificazioni battendo nel turno decisivo il finalista di Montpellier 2013 Benoit Paire, punta alla seconda vittoria nel main draw di un torneo ATP in carriera. L'unica l'ha ottenuta finora ad Astana contro Shevchenko, prima di arrendersi in due tie-break a Stefanos Tsitsipas. In Kazakhstan si era qualificato grazie al successo su David Goffin, numero 66 allora, ottenuto dopo aver salvato due match point. E' ad oggi la sua unica vittoria contro un Top 100.

Il 19enne pesarese affronta al primo turno il francese Arthur Rinderknech, 27enne di Gassin, n.68 del ranking, mai affrontato in carriera. Rinderknech, che ha toccato un best ranking di numero 42 a ottobre 2022, vanta un record vittorie-sconfitte di 16-11 nei tornei indoor del circuito ATP.

A Montpellier c'è anche Jannik Sinner, sconfitto all'esordio nelle due precedenti partecipazioni. L'altoatesino, testa di serie numero 2, gode di un bye e dunque inizierà il suo percorso direttamente al secondo turno. Oggi l'azzurro conoscerà il suo primo avversario nel torneo: l'ungherese Marton Fucsovics, n.69 del ranking, contro il quale ha firmato all'Australian Open la sua prima rimonta da sotto di due set, o il qualificato francese Geoffrey Blancaneaux, n.151 ATP.