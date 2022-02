Montpellier, il primo titolo del 'rapper' Bublik: Zverev ko

L'ispirazione e la costanza al servizio spinge Alexander Bublik al primo titolo ATP in carriera. A Montpellier, il kazako ha sconfitto 6-4 6-3 Alexander Zverev che inseguiva il ventesimo successo nel circuito maggiore. Sarebbe diventato il settimo giocatore in attività a raggiungere questo traguardo.

Fino ad oggi Bublik, numero 35 del mondo, era il terzo giocatore meglio classificato a non aver mai vinto un torneo nel circuito maggiore. Il primato, non proprio desiderabile, rimane di Felix Auger-Aliassime (n.9), seguito dal sudafricano Lloyd Harris (34).

Russo di nascita, Bublik ha iniziato a giocare a due anni con il padre. Ha una forte passione per il basket, anche perché il suo padrino è un allenatore di pallacanestro. Ma ha scelto il tennis. Ex top 20 da junior, il russo Bublik nel 2017 ha scelto di giocare per il Kazakistan. Una ripicca, ha raccontato. Era deluso dalla Federazione russa, perché non l'aveva aiutato nonostante fosse il terzo o quarto miglior giocatore della nazione. Era considerato uno dei giovani su cui fondare la squadra futura di Coppa Davis con Andrey Rublev e Karen Khachanov.

Ha accettato l'offerta del Kazakistan ma ha continuato a vivere a San Pietroburgo, città di emozioni forti e improbabili ispirazioni. Non tutto è lineare, né freddamente razionale, nel tennis di istintive ispirazioni e di forti aspirazioni di Bublik. “Nemmeno io so che colpo giocherò finché la palla non mi arriva vicino” diceva qualche anno fa. “Non ho un piano, penso a cosa giocare appena prima di colpire”. Contro Zverev, soprattutto al servizio, i pensieri hanno disegnato una trama di gioco davvero irresistibile.

IN AGGIORNAMENTO