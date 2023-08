Montreal: eliminata Sabalenka, definiti i quarti. Si parte subito con le semifinali

Complice la pioggia, si è allineato nella serata di venerdì il tabellone dei quarti di finale del Wta 1000 di Montreal. Le quattro semifinaliste del torneo usciranno dalle seguenti sfide: Swiatek-Collins, Pegula-Gauff, Kasatkina-Rybakina, Bencic-Samsonova.

Gli ultimi due quarti giocati nella serata di venerdì hanno riservato sorprese. E' infatti stata eliminata la n.2 del mondo Aryna Sabalenka, sconfitta in tre set dalla russa Ljudmila Samsonova col punteggio di 76(2) 46 63 al termine di un match durato quasi tre ore. Fallosa, la testa di serie n.2 bielorussa che ha ceduto il primo set al tie-break senza aver concesso nessuna palla break alla sua rivale, costretta invece ad annullarne ben quattro nel corso del primo parziale. Il copione si è poi capovolto nel secondo set con Sabalenka all'attacco seppur confortata da percentuali inferori rispetto a quelle della sua rivale, sia in termini di percenutale di prime palle messe in campo sia di punti estratti. Ma il break, ottenuto a metà parziale, le è stato sufficiente per costruirsi un piccolo vantaggio e su quello capitalizzare nei game successivi. Giunte al terzo set la n.2 del mondo è invece inciampata in soventi errori, tanto alla battuta quanto nei gratuiti concessi, e a nulla le è valso il contro break ottenuto nel 7° game, sciupato nel game successivo, che ha consentito alla n.18 del mondo Samsonova di raggiungere il sesto quarto di finale del suo 2023 nonché il primo in un Masters 1000.

Pronostico saltato anche nell'ultimo ottavo, quello giocato da Petra Kvitova (n.9 Wta) contro la svizzera Belinda Bencic (n.13). A spuntarla è stata proprio Bencic in tre set col punteggio di (3)67 63 61. La ceca, vincitrice a Montreal nel 2012, ha dimostrato grande sportività quando in avvio di 3°set la sua rivale è incappata in una distorsione alla caviglia che sembrava potesse impedirle di concludere il match accompagnandone le procedure di "soccorso" salvo poi ripresentarsi sulla linea di fondo una volta assicuratasi che fosse in grado di proseguire. Tutt'altro che condizionata nel movimenti, Bencic ha subito ottenuto il break salvo poi bissarlo quattro game più tardi, fissando il parziale sul 5-1 per poi presentarsi alla battuta per chiudere il match.



