Montreal: Paolini e Bronzetti nel main draw, Giorgi nelle “quali”

Sono due le azzurre ai nastri di partenza del tabellone principale dell’“Omnium Banque Nationale Open”, torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si disputa sul cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada. Tutte le sfide sono trasmesse in diretta su SuperTennis tv e su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Jasmine Paolini è stata sorteggiata nella parte alta del tabellone, quella presieduta dalla numero uno del mondo Iga Swiatek. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.50 del ranking, debutta contro la croata Donna Vekic, n.22 WTA: uno pari il bilancio dei precedenti con la giocatrice toscana a segno nel turno decisivo delle qualificazioni del “1000” di Cincinnati e la 27enne di Osijek vincitrice in semifinale sul veloce indoor di Courmayeur.

Ostacolo ancora più “tosto” per Lucia Bronzetti, inserita nella parte inferiore del draw, quella di Aryna Sabalenka. La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.72 del ranking, deve infatti vedersela subito con l’elvetica Belinda Bencic, n.15 WTA e 12esima testa di serie: tra la romagnola e la 26enne di Flawil non ci sono precedenti.

Nelle qualificazioni è in corsa Camila Giorgi, che proprio su questi campi due anni fa ha conquistato il suo trofeo più prestigioso battendo in finale la ceca Karolina Pliskova. La 31enne di Macerata, n.51 WTA, trova dall’altra parte della rete la statunitense Elvina Kalieva, 20 anni, n.178 del ranking, mai affrontata in carriera.

