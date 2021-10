Muguruza sull’ottovolante a Chicago: prima sprofonda poi vola

Ha dovuto rincorrere, alimentare una bella rimonta Garbine Muguruza per conquistare il suo secondo titolo stagionale a Chicago, battendo in finale Ons Jabeur con un nettissimo (alla fine) 3-6 6-3 6-0.

Il match era molto importante nella corsa verso le WTA Finals di Guadalajara e la spagnola, n.9 del ranking, è riuscita ad avere la meglio sulla tunisina, n.16, in un’ora e 37 minuti, conquistando quello che per lei è l’ottavo trofeo in carriera.

Alla vigilia di questa finale il bilancio tra le due era in parità: Muguruza si era imposta, in tre set, a Hobart nel 2020; Jabeur si era presa la rivincita quest’anno a Wimbledon, sempre in tre set. L’ex n.1 del mondo con questo successo spariglia e guadagna anche due posti nella Race verso le Finals, salendo al n.6. Ma anche Jabeur rimane in piena corsa per l’evento che vedrà in campo le otto migliori giocatrici dell’anno: con il risultato di Chicago mantiene saldo il suo 9° posto assoluto.

Il match inizialmente pareva a senso unico: Ons Jabeur aveva il comando delle operazioni. Serviva con precisione e alte percentuali; dominava gli scambi con un mix di potenza e variazioni. Le bastava il break che la portava avanti 3-1 per fare la differenza nella prima partita che chiudeva con una smorzata di rovescio da cineteca.

Faceva il break anche in apertura del secondo set la tunisina e il match pareva segnato. Proprio in quel momento, davanti al precipizio, Muguruza reagiva e controbreakkava immediatamente. Un’altalena che si ripeteva sul 2-2: break di Jabeur e immediata reazione della spagnola che risaliva 3-3.

Da quel momento Garbine avrebbe conquistato 9 giochi consecutivi concedendosi solo due pause. La prima quando falliva ben quattro set point con il servizio a disposizione sul 5-3 ed era costretta a salvare due palle break prima di chiudere con un rovescio vincente.

La seconda era dovuta a uno scroscio di pioggia che allungava la pausa prima dell’avvio del set decisivo. Alla ripresa del gioco Muguruza strappava subito il servizio all’avversaria e la partita non aveva più storia.