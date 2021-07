Murray è fuori, ma il suo ritorno è una vittoria

Denis Shapovalov non era mai andato oltre il secondo turno a Wimbledon. Quest'anno il canadese raggiunge gli ottavi, dopo il 6-4 6-2 6-2 su Andy Murray.

"E' un sogno che diventa realtà" ha detto il canadese, capace di una prestazione matura punteggiata di vincenti spettacolari.

"Murray è il mio eroe" ha aggiunto Shapovalov, mentre svaniva l'applauso dei tifosi per l'ex numero 1 del mondo, due volte vincitore a Wimbledon.

Ritrovarlo in grado di vincere partite dure come la battaglia al quinto set contro il tedesco Otte, che si era commosso guardando il documentario Amazon su di lui, o di competere con un Top 20 come il canadese almeno per un set e mezzo, è un successo per tutto il mondo del tennis. La sua passione è una lezione, il suo rientro un premio meritato.

Shapovalov si giocherà il posto nei quarti di finale con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, semifinalista ai Championships nel 2019.

