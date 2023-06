Murray, l'età è solo un numero: semifinale anche a Nottingham

Andy Murray vince l'ottava partita di fila e raggiunge la semifinale al Rothesay Open, Challenger 125 di Nottingham, senza aver ancora perso un set. Nel torneo, che si disputa insieme al WTA 250 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX con tre britanniche in semifinale, l'ex numero 1 del mondo ha sconfitto 76(2) 75 lo svizzero Dominic Stricker.

Contro il ventenne, semifinalista l'autunno scorso alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, Murray ha perso solo un punto al servizio con la prima nel primo set e recuperato da sotto 1-3 nel secondo.

"E' stato un match molto duro contro uno dei migliori giovani al mondo - ha detto Murray -. Dominic gioca molto bene, ha colpi pesanti da fondo e un tocco morbido sotto rete. Io credo di aver fatto molto bene nel tie-break del primo set, ho fatto la differenza con passanti davvero molto buoni. Nel secondo, fare il contro-break immediato quando era andato avanti 3-1 mi ha permesso di riprendere il controllo della partita. Complessivamente, credo che questo sia stato il mio match migliore nelle ultime due settimane".

Campione nel 175 a Aix-en-Provence e al Surbiton Trophy di domenica scorsa, il suo primo Challenger in casa dal 2016, Murray ha vinto 13 delle ultime 14 partite giocate nel circuito.

Per centrare la seconda finale consecutiva sull'erba in Gran Bretagna Murray dovrà battere il portoghese Nuno Borges, che a marzo ha vinto il suo titolo più prestigioso in carriera al Challenger 175 di Phoenix, primo evento della categoria a cui appartengono anche il Piemonte Open Intesa Sanpaolo a Torino e il Sardegna Open di Cagliari.

Tre volte campione Slam, il 36enne Murray potrebbe rientrare in Top 40 se dovesse vincere il titolo. Avrebbe a quel punto ancora una settimana per l'ultimo passo necessario a rientrare fra le 32 teste di serie a Wimbledon, che inizia il 3 luglio.

Nell'altra semifinale il qualificato francese Arthur Cazaux affronterà il tedesco Dominik Koepfer.