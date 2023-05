Murray forfait al Roland Garros: entra Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi ringrazia Andy Murray: il 22enne sanremese, n. 99 del mondo, era il primo giocatore in lista d’attesa per il tabellone principale del Roland Garros (in gergo il primo “alternate”) e grazie a forfait dell’ex n.1 del mondo entra tra i 128 che si giocheranno il secondo Slam della stagione.

Raggiunge così Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Fabio Fognini, rinforzando il contingente italiano che raggiunge quota 6 in attesa delle qualificazioni che prendono avvio lunedì 22.

Sarà interessante vedere il neo Top 100, allenato da Alessandro Petrone, alle prese con l’esordio sulla terra battuta parigina, sulla distanza lunga dei 5 set. Proviene da due buone prestazioni a Madrid e Roma dove ha battuto rispettivamente Casper Ruud e Diego Schwartzman.

Andy Murray, sconfitto in tre set a Roma da Fabio Fognini nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia e poi battuto 6-3 6-0 da Stan Wawrinka nel secondo turno del Challenger di Bordeaux, ha deciso di saltare il grande appuntamento sulla terra battuta e di approfittare delle prossime settimane per mettere a punto la sua preparazione sull’erba inglese, dove il suo tennis è molto più incisivo. L’attuale n.42 del mondo, che ha compiuto 36 anni lo scorso 15 maggio, vanta due titoli a Wimbledon (nel 2013 e 2016) e ben 5 al Queen’s Club.