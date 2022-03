Murray va oltre 700: 'Orgoglioso, ma provo a fare meglio'

Andy Murray ha vinto la partita numero 700 in carriera, Emma Raducanu è tornata a vincere un match in un grande torneo. Il tennis britannico è stato il vero protagonista della terza giornata di incontri sui campi di Indian Wells.

“Andy – racconta Emma – è una giocatore di una classe incredibile, e per me è una vera ispirazione. Ha passato dei momenti molto difficili ma ne è sempre uscito e adesso è qui a lottare. Così, quando ho perso il secondo set, ho pensato proprio a questo: semplicemente ho provato a ripartire con la stessa intensità dell'inizio dell'incontro”.

“Una volta ho avuto la possibilita` di allenarmi con lui ma ero molto molto nervosa. Cercavo di essere all'altezza, di tenere il suo ritmo, e per questo dovevo muovermi velocemente, altrimenti non gli sarei stata di aiuto. Andy è un modello per me, per i tennisti e per tutto il mondo dello sport. Vincere 700 partite nel Tour è incredibile, qualcosa che non posso nemmeno immaginare per me”.

“Ho passato un periodo complicato, e penso che tutto sia nato dalla positività al Covid che non mi ha permesso di allenarmi come avrei voluto. In seguito sono arrivati gli infortuni e i problemi fisici, ma tutto è nato dal coronavirus. È difficile ripartire dopo un periodo così, ma sono contenta di come mi sto comportando, il mio fisico sta reagendo bene”.

“Penso che in questi momenti sia molto importante mantenere una connessione con il proprio corpo. Ovviamente i medici fanno il loro lavoro e sanno consigliarti per il meglio, ma alla fine sei tu che provi le sensazioni più o meno positive, sei tu che devi permettere al tuo fisico di ripartire. Bisogna essere in sintonia col proprio corpo per stare bene”.

“Ero nervosa in campo, per non aver potuto giocare spesso negli ultimi tempi. Mi sono detta di restare concentrata, anche quando il match stava girando. Mi sono ripetuta di non lasciarlo scivolare via. Penso che una delle mie qualità sia la tenuta mentale, e alla fine volevo solo sentirmi libera di colpire, di giocare come volevo. Ha funzionato”.

“La pressione di dover vincere? C'è stata dopo il successo agli Us Open, quando molta gente si aspettava che avrei vinto tutto da lì in poi. Ma se mi aveste chiesto prima di quel torneo, cosa avrei desiderato per me, vi avrei risposto passare un turno in uno Slam. Mi sarebbe bastato per un anno. Ora capisco che non può essere così, ma la pazienza rimane una dote importante. Adesso spero che la gente capisca che mi serve tempo per crescere”.

Intanto, Andy Murray è diventato il 18° giocatore a raggiungere quota 700 successi nel Tour, solo il quarto fra quelli in attività.

“Non sono uno che fa troppo caso ai numeri - dice lo scozzese - però ce ne sono alcuni che hanno avuto un peso significativo nella mia carriera. Il più importante è stato quel numero 1 al mondo, che ovviamente è stato tra i momenti più felici della mia vita. Quando ci si avvicina alla fine della carriera, è normale guardarsi indietro e vedere quali traguardi si sono raggiunti. Per questo, i numeri possono dare una mano. Riguardo alle 700 vittorie, ricordo di essere arrivato a 600 nel 2016 a Cincinnati, sono passati oltre cinque anni e ciò significa che per aggiungerne altre 100 ho dovuto lottare parecchio”.

“Arrivare a 800? Guardando quei giocatori che ci sono arrivati, mi sento orgoglioso di poter almeno provare a fare altrettanto, perché parliamo di alcuni dei migliori di sempre, e di personaggi che per me sono stati un'ispirazione. Mi piacerebbe provarci, sì, ancora di più per poter dire di aver raggiunto questo traguardo in un'epoca così ricca di campioni”.

“Il più grande di sempre? È un argomento difficile, non ci si dovrebbe limitare ai numeri, perché poi guardando la storia del nostro sport nel suo complesso scopriamo tante situazioni diverse. Come quando molti dei migliori non giocavano in Australia, oppure come quando Rod Laver non poteva competere tra i pro. Chiaramente i Big 3 saranno al vertice, quando si parlerà di questo argomento, perché tra Masters 1000 e Slam hanno vinto una valanga di partite e di titoli. Ma forse bisognerebbe considerare anche altri fattori”.

“Il momento più importante della carriera? Forse Wimbledon 2012, quella sconfitta in finale da un lato mi fece pensare al fatto che avrei anche potuto chiudere senza titoli Slam. Dall'altro mi lasciò la consapevolezza di poterci arrivare, a vincere un Major. Cosa che poi accadde in fretta. In mezzo, un passaggio determinante fu la vittoria alle Olimpiadi”.

“I miei figli? Sono già consapevoli di avere un papà che è conosciuto, diciamo più della norma. La più grande, che ha 6 anni, a volte si rivolge a me chiamandomi 'Andy Murray' e io allora le dico che deve chiamarmi papà, non 'Andy Murray'. Ma è normale, è l'input che riceve quando è da sola, con gli amichetti. A volte quando sono con loro e qualche fan mi ferma per una foto mi sento un po' a disagio, ma in definitiva non credo che sia un grande problema”.