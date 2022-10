Musetti 2.0, la ricetta di Tartarini per sognare in grande | VIDEO

"Abbiamo semplificato il movimento del servizio e consolidato gli schemi". E' nato così il nuovo Lorenzo Musetti, che a Firenze giocherà la sesta semifinale ATP in carriera ed è sicuro di salire almeno alla posizione numero 24 nella classifica ATP, il suo nuovo best ranking. Lo racconta il suo coach Simone Tartarini in una lunga e dettagliata intervista nello studio di SuperTennis al Pala Wanny dopo il 63 62 del carrarino su Mackenzie McDonald.

In semifinale, Musetti affronterà Felix Auger-Aliassime per la quarta volta, la prima su una superficie diversa dalla terra rossa. "E' un Top 10, in corsa per qualificarsi alle Nitto ATP Finals. Lorenzo ci ha vinto due volte, a Montecarlo e Lione, a Barcellona poi stava vincendo e si è dovuto ritirare per un problema alla schiena" ha ricordato Tartarini.

Tartarini elogia l'atteggiamento più calmo e più sicuro di Musetti. Il segnale di un percorso che ha cambiato direzione dopo il titolo ad Amburgo, il suo primo in carriera nel circuito maggiore. "E' stato uno spartiacque, lui si è liberato di un peso e da lì in poi la qualità del suo lavoro si è alzata incredibilmente. Qui a Firenze è tranquillissimo, si è allenato benissimo".

La maggiore continuità rende anche Tartarini, emotivo anche lui come Lorenzo, più sereno. Il rapporto con Musetti è diventato negli anni molto più di una semplice collaborazione professionale. "Abbiamo passato un pezzo di vita insieme, siamo arrivati a Itaca e stiamo tornando - ha detto il coach -. Il rapporto è rimasto intatto, seppur con qualche momento difficile. Siamo una famiglia allargata, l'altra sera siamo andati a cena e c'erano i suoi genitori e mio fratello con sua moglie".

Tartarini: "Due anni di lavoro su servizio e risposta"

Dal punto di vista tecnico, ha aggiunto, "sono due anni che stiamo lavorando su servizio, risposta e uscite. Abbiamo alleggerito il movimento del servizio la settimana di Wimbledon. Non mi piaceva così abbiamo provato a semplificare. Prima con i piedi attaccati come Monfils poi allargandoli un po'. I risultati si vedono, più fluido e le percentuali sono migliori. Il lavoro comunque continua ancora".

"Abbiamo lavorato molto sulle uscite, sul catalogare e consolidare degli schemi sull'uno-due, e sulle risposte abbiamo fatto un lavoro enorme su tre tipologie definite. Lui spesso non sceglieva, ora sceglie, parte con un'idea ma qualche volta gli manca poi la conseguenza tecnico-tattica. Anche oggi, più sul diritto che sul rovescio, gli è capitato di mettersi dietro, come per giocare una palla carica, e di colpire invece una palla dritta. Oppure di giocare una risposta tagliata ma poi di non venire deciso dentro il campo" ha spiegato Tartarini.

Nella costruzione delle certezze un tassello importante è la risposta contro la seconda. In questi casi, ha sottolineato, "il suo vestito è partire da dietro, tagliare la palla e poi salire. In ogni caso quando sai cosa fare, impatti con più convinzione e poi prendi campo. Si vede che sta bene ora dal fatto che colpisce tanto con il dritto. Quando è un po' negativo, infatti, si chiude nell'angolo del rovescio e diventa più passivo anche con quel colpo, che per lui è più familiare".

La parola d'ordine, prosegue Tartarini, è mettere ordine. Il suo compito è "rendergli facile il suo gioco. Dargli una struttura fissa, in cui non deve sempre pensare a cosa fare. Poi il suo estro c'è sempre. Non gli rimprovero mai quando perde per giocare colpi particolari, quella parte va preservata. Va ritoccato quando diventa lezioso".

Lorenzo sarà a Napoli: l'annuncio ufficiale

La differenza, però, la fa il rendimento medio. Musetti ha sempre avuto picchi di grande qualità, ma la sproporzione tra gli alti e i bassi rimaneva troppo ampia. Adesso, dice Tartarini, "anche quando non è al top riesce a tenere un livello più alto, perché riesce a leggere meglio la partita ed accettare anche di giocare non bene. E questo gli permette di uscire da queste situazioni complicate. Lui è un giocatore che vive di sensazioni, e quando un giocatore così non si piace è un problema".

Il miglioramento della classifica di Musetti, virtualmente numero 24 del mondo, aumenta anche le certezze dal punto di vista della programmazione. "Puoi pianificare tutto meglio, non devi rincorrere sempre il torneo" ha spiegato Tartarini che nei nostri studi dà un'altra bella notizia agli appassionati italiani: Lorenzo Musetti sarà in campo anche alla Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. "Avevamo deciso di non andare perché dopo la wild card a Berrettini non avrebbe più avuto il bye e sarebbe partito un turno indietro - conclude Tartarini -. Ma c'è stato il forfait di Rublev e allora sì, andremo a Napoli. Poi faremo Basilea e Parigi Bercy".