Musetti, da Djokovic a Djokovic: talento e semplicità per rinascere

Da Novak Djokovic a Novak Djokovic. I primi due set dell'ottavo di finale del Roland Garros 2021 hanno segnato il punto più alto nell'evoluzione creatrice di Lorenzo Musetti. La prossima settimana il carrarino, che ha eguagliato il best ranking al numero 57 del mondo, sarà di nuovo di fronte al numero 1 del mondo a Dubai, ATP 500 in diretta su SuperTennis e SuperTennix.

Per il serbo sarà la prima partita del 2022. Per l'azzurro un passaggio di tempo, una sfida paradigma per misurare il suo percorso dopo una seconda parte di 2021 con molte ombre e troppi dubbi.

Prima del sorteggio, ha rivelato su Twitter la giornalista egiziana Reem Abulleil, Musetti aveva in programma un allenamento con Novak Djokovic mentre il tunisino Malek Jaziri l'aveva fissato con il serbo Filip Krajinovic. Al primo turno, si giocheranno proprio Musetti-Djokovic e Jaziri-Krajinovic. "Forse ci alleneremo insieme" ha scherzato il tunisino con l'azzurro.

Nole, che può giocare a Dubai senza problemi non essendo in vigore l'obbligo di vaccinazione anti-COVID, potrebbe perdere lo scettro di numero 1 del mondo. La 361ma settimana complessiva, l'86ma consecutiva, che inizia lunedì potrebbe anche essere l'ultima. Lo sarà di sicuro, anche se dovesse conquistare il sesto titolo a Dubai, se il russo Daniil Medvedev dovesse vincere ad Acapulco. Ma ci sono anche altre combinazioni che possono portare all'inversione delle gerarchie in vetta alla classifica.

Rispetto alla sfida di Parigi, in cui Nole rimontò due set di svantaggio e Musetti si ritirò per problemi muscolari a un paio di game da quella che sarebbe stata la conclusione del quinto, molto è cambiato per entrambi. "Ho imparato molto da quella partita - ha detto il carrarino in conferenza stampa -. Ho capito che avrei potuto giocare a quel livello. Speriamo che lo sarò di nuovo lunedì, martedì o quando giocherò, sul Centrale. Mi divertirò e cercherò di eliminare la testa di serie numero 1".

Dubai è un torneo speciale per il teenager azzurro. "Qui due anni fa ho giocato contro Rublev il mio primo match ATP, quindi ho dei ricordi fantastici - ha detto -. La stagione poteva iniziare meglio, ma ho giocato bene a Pune e Rotterdam, il mio obiettivo è crescere ogni settimana".

La sua scelta di programmazione è un bel segno di ambizione. Dopo l'Australia, ha continuato a giocare sul duro, secondo una schedule che avrebbe previsto anche il torneo di Doha la scorsa settimana, saltato però dopo due giorni di febbre alta.

Musetti ha scelto di giocare sulla superficie dove si trova peggio, di usare questa parte della stagione come una nave scuola per dare basi solide al lavoro con il coach Simone Tartarini. "Ci siamo soffermati in particolare sui colpi di partenza dello scambio, quindi la risposta e l’uscita dal servizio, dove lui tende ancora a giocare troppe variazioni, e sulla solidità del diritto a rimbalzo" diceva il suo coach al nostro Gianluca Strocchi alla fine dell'anno scorso.

Il progetto si muove su una linea sottile. Da un lato, è importante non perdere gli effetti dell'estro e del talento, dall'altra serve creare routine, schemi semplici e replicabili per aggiungere continuità di rendimento. Insomma creare quello che Tartarini ha definito "un vestito il più possibile adeguato al suo tennis".

Musetti si muove ancora ondivago al di qua e al di là del confine fra la libertà dell'ispirazione e i vincoli del tennis percentuale. "C'è sempre da soffrire nelle mie partite - raccontava dopo la sconfitta nei quarti di finale a Rotterdam -, però sono comunque contento di aver ritrovato l'atteggiamento mentale giusto e la lucidità necessaria".

Per farcela, gli ha dato una mano uno psicologo della federazione, Danilo De Gaspari. "Il lavoro mentale sta dando i suoi frutti, ora piano piano devo imparare a essere sempre più costante - ha detto in Olanda -. Prima giocavo male anche in allenamento, mi si spegneva la luce. Ora sta andando sempre meglio".

Il 2021, per quanto diviso in due atti, non si può non archiviare come una stagione positiva. Musetti ha iniziato da numero 128 del mondo e ha finito al numero 59, ha debuttato alle Olimpiadi, alle Intesa Sanpaolo Next gen ATP Finals, in Coppa Davis.

Ma il grosso dell'ascesa è maturato tra l'inizio dell'anno, compresa la semifinale di Acapulco, e il Roland Garros. Dopo Parigi, ha vinto solo sei partite su 21. Hanno pesato fattori esogeni, come lo spostamento dell'esame di maturità che gli ha fatto saltare la stagione sull'erba, la partenza in extremis per le Olimpiadi dopo il criticato forfait di Jannik Sinner, la fine della storia d'amore con la sua fidanzata. Musetti, che dall'anno scorso ha scelto di andare a vivere da solo, si sta ancora conoscendo e si è trovato a fronteggiare qualcosa che non aveva mai vissuto prima.

Tutte le esperienze, ha detto a fine anno a Repubblica, lo hanno fatto crescere come giocatore e come uomo. E' un percorso ancora in essere, di cui però ha ben chiaro il fine. Nel suo tennis retrò, ha ammesso, "serve un connubio fra talento e semplicità. Talvolta invece sono troppo astratto e fantasioso". La strada per vincere il primo titolo ATP e per entrare in Top 50, gli obiettivi che intanto si è dato per il 2022, passa da qui.