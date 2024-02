Musetti nel main draw a Marsiglia, non c'è Berrettini

Lorenzo Musetti è l'unico italiano nel main draw dell'Open 13 Provence, l'ATP 250 sul duro indoor del Palais des Sports di Marsiglia (montepremi €801.335). Non ci sarà Matteo Berrettini che secondo quanto inizialmente rivelato dai giornali francesi sarebbe stato destinatario di una wild card.

Il 21enne carrarino, numero 26 del mondo, affronterà al primo turno il 28enne tedesco Maximilian Marterer, numero 92 ATP. L'azzurro ha vinto l'unico confronto diretto negli ottavi al Challenger di Forlì-6 del 2022, sulla terra battuta. Chi vince potrebbe incontrare Andy Murray al secondo turno e la prima testa di serie, il polacco Hubert Hurkacz, ai quarti.

Gli italiani non hanno una grande tradizione nel torneo francese, che si disputa dal 1993. Il miglior piazzamento rimane la semifinale di Diego Nargiso nel 1994.

Matteo Gigante e Giulio Zeppieri proveranno ad aggiungersi a Musetti nel main draw attraverso le qualificazioni. Il romano, numero 155 ATP, sfiderà al primo turno il 32enne francese Pierre-Hugues Herbert, numero 167, che l'ha battuto al primo turno al Challenger di Oeiras-2 del 2023 sul duro indoor.

Il mancino di Latina, numero 110 ATP, incontrerà invece per la prima volta il 24enne spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, numero 281 del mondo.

ATP MARSIGLIA, STORIA E CURIOSITA'

Prestigioso l'albo d'oro del torneo, vinto per tre volte in singolare da Marc Rosset, Thomas Enqvist e Jo-Wilfried Tsonga, i campioni più titolati. Memorabile la finale del 2000 vinta da Rosset su Federer, arrivato per la prima volta a giocarsi il titolo nel circuito ATP: è la prima finale tutta svizzera nel circuito maggiore.

Tra i vincitori in singolare troviamo numeri 1 del mondo e campioni Slam come Boris Becker, Yevgeny Kafelnikov, Andy Murray e Juan Martin del Potro. La Francia è la nazione più titolata nell'albo d'oro. Sei i giocatori di casa che hanno trionfato a Marsiglia: Guy Forget nel 1996; Fabrice Santoro nel 1999; Arnaud Clement nel 2006; Gilles Simon nel 2007 e 2015; Jo-Wilfried Tsonga nel 2009, 2013 e 2017; e Michael Llodra nel 2011.