Musetti, rivivi il giorno più bello: la vittoria su Djokovic a Monte-Carlo | VIDEO

"Quella contro Djokovic è di sicuro la vittoria più bella della mia carriera. Ho realizzato un obiettivo che sognavo da bambino". A Malaga, durante le Davis Cup Finals che si sarebbero concluse con il secondo trionfo per l'Italia nella storia della manifestazione, Musetti ha ricordato così il successo sul numero 1 del mondo a Monte-Carlo.

Il carrarino è alla vigilia di una stagione di cambiamenti. Ha aggiunto nello staff Corrado Barazzutti che sarà con lui 10-12 settimane, come ha spiegato il coach Simone Tartarini al podcast dell'ATP. In primavera, poi, diventerà padre per la prima volta.

Il suo 2024 inizierà a Brisbane, nel torneo che segna il ritorno nel circuito di Rafa Nadal dopo un anno di assenza. A poche settimane dall'inizio della stagione, riviviamo la vittoria più bella in carriera di Musetti da una prospettiva diversa, attraverso la telecamera posta a livello del terreno di gioco.

Al momento era la nona vittoria di un italiano contro un numero 1 del mondo. "Djokovic è il migliore di tutti i tempi, questa è la vittoria più importante della mia carriera. Anche se in finale ad Amburgo ho giocato meglio" diceva Musetti dopo la partita. "All'inizio abbiamo avuto entrambi delle difficoltà, perché le condizioni erano difficili. C'era molto vento, faceva freddo, anche il comportamento delle palline era totalmente diverso dai giorni scorsi. Il livello più alto l'abbiamo raggiunto nella parte finale del secondo set".

Ci si è messa anche l'interruzione per la pioggia anche se Musetti ha avuto più volte la sensazione di poter vincere. E alla fine il successo è arrivato.