Musetti si regala il quinto Top 20: “E’ la prova del livello che ho raggiunto”

La prima vittoria, anzi la prima partita, di Lorenzo Musetti in un torneo del Grande Slam è anche la quinta vittoria del 19enne azzurro contro un top 20 in questo 2021.

L’allievo di Simone Tartarini l’ha vissuto nel modo migliore, unendo la massima determinazione alla scioltezza dell’esordiente, che non ha niente da perdere contro un avversario esperto come David Goffin, testa di serie n.13 del torneo.

“Per me era la prima volta in un Grande Slam, il mio primo match al meglio dei cinque set – ha spiegato nella conferenza stampa dopo-partita -. Che dire? Penso di aver giocato davvero una bella partita. Ho colpito la palla davvero con molta fiducia dal primo punto. Vincere non è stato facile perché alla fine perché David stava rispondendo davvero bene al mio servizio. Ma sono rimasto lì, con la massima concentrazione e ho vinto uno dei miei migliori tiebreak di sempre”.

Eppure Goffin gli ha strappato la battuta proprio quando il giocane azzurro serviva per il match.

“Mi ha messo pressione, rispondeva da molto vicino alla linea di fondo. Sono rimasto calmo e ho cercato di pensare ad ogni punto, come fosse l'ultimo. Ho provato a non parlare, a non parlare a me stesso. Ha funzionato. Sono felice di questo”.

Lorenzo è n.76 del mondo, il suo best ranking raggiunto dopo le semifinali a Lione (battuto solo da Stefanos Tsitsipas). Anche lì aveva superato un top 20, il canadese Auger Aliassime, n.19. Ora è arrivato uno “scalpo” ancora più illustre…

“Penso che questa sia la prova che ho raggiunto un certo livello, questo livello. A volte, quando non ho questo grado di concentrazione e non riesco a giocare molto bene, ovviamente la mia prestazione non è come quella di oggi. E sicuramente sto giocando meglio quando sono senza pressione, non ho niente da perdere: oggi, voglio dire, ho potuto giocare molto rilassato. Certo, non è stato comunque facile vincere. Quando affronti il n.13 del mondo, non è come quando affronti uno più basso di te in classifica che sulla carta dovresti battere. Per me oggi non era un ‘must’ vincere. L’importante era fare esperienza e cose del genere. Alla fine però ho vinto e sono davvero orgoglioso di quello che sono riuscito a fare”.

Insieme a Jannik Sinner e a Carlos Alcaraz rappresenta i teenager nella top 100, ma il suo atteggiamento sembra spesso quello di un veterano.

“Penso che la carriera juniores mi abbia aiutato molto – spiega tranquillo - Ho sempre giocato con la pressione addosso, le attese del favorito, soprattutto quando ho vinto l'Australian Open junior. Ora la pressione dei media e di altre cose è cresciuta molto però ho iniziato a gestirla quando ero molto giovane. Sono ancora molto giovane, ma ho un po' più di esperienza di prima. A volte funziona e a volte no. Ho ancora bisogno di imparare tante cose e migliorare ogni giorno”.

Ora ha l’occasione di prendersi la rivincita con il giapponese Nishioka che la ha battuto la settimana scorsa a Parma.

Non sarà facile: il nipponico è in grande condizione e ha impietosamente eliminato uno degli ultimi eroi transalpini, Jo Wilfried Tsonga, in quattro set. Ma il livello di Lorenzo visto anche a Parigi è alto. Molto alto. Ci sarà da divertirsi.