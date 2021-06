Nadal fa fuori Sinner in tre set. Musetti fa sognare ma poi si ritira, ai quarti è Djokovic-Berrettini

Rafa Nadal elimina l'azzurro Jannik Sinner negli ottavi del Roland Garros. Lo spagnolo ha vinto in tre set, con il punteggio di 7-5 6-3 6-0.

"E' finita come un anno fa - scrive Supertennis - E' finita dopo un set, di fatto. Jannik Sinner è andato a servire per chiudere il primo parziale, e da lì la partita si è di fatto chiusa. Rafa Nadal ha battuto per la terza volta Jannik Sinner in tre incontri. Ha chiuso con un punteggio molto netto, 75 63 60, specchio di una partita in equilibrio solo per una decina di game. Poi è venuto fuori il potere di Nadal che al Roland Garros non perde un set dal quarto di finale del 2015".

Finisce anche la favola di Musetti

Finisce anche la favola di Lorenzo Musetti. Il 19enne toscano gioca una grande partita contro Novak Djokovic ma poi è costretto al ritiro nel quinto set del match valido per gli ottavi di finale. Dopo aver vinto i primi due set al tie-break, Musetti ha accusato dei dolori muscolari e ha subito la rimonta del numero uno al mondo.

Sul punteggio di 6-7 (7) 6-7 (2) 6-1 6-0 4-0 per Djokovic, Musetti ha alzato bandiera bianca lasciando il campo Philippe-Chatrier dello Slam parigino. Il serbo avanza così ai quarti di finale dove mercoledì troverà un altro tennista italiano, Matteo Berrettini, che non è sceso in campo per il ritiro di Roger Federer.