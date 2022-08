Nadal ancora out, niente Montreal: l'annuncio ufficiale

Rafa Nadal ha comunicato che non giocherà il National Bank Open presented by Rogers a Montréal, il Masters 1000 del Canada, a causa del persistere dei problemi agli addominali.

"Mi sono allenato per un po' senza servire, poi quattro giorni fa ho cominciato anche ad aggiungere il movimento del servizio - ha detto -. Stava andando tutto bene ma ieri, dopo il normale allenamento, ho sentito un fastidio agli addominali che non è ancora sparito. Dopo aver parlato con il mio medico, preferiamo essere prudenti e allungare ancora i tempi per il mio rientro in campo. Mi dispiace non essere a Montreal, dove ho vinto cinque volte e adoro giocare".

"Ci dispiace chiaramente non vedere Nadal in azione all'IGA Stadium" ha detto il direttore del torneo Eugène Lapierre, "ma abbiamo pur sempre 41 dei primi 44 giocatori del mondo in campo. Guardando la situazione da una prospettiva più ampia, ci sarà del tennis davvero eccitante".

Al posto di Nadal, entra in tabellone lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 48 del mondo, avversario di Jannik Sinner l'anno scorso in finale a Washington.

IN AGGIORNAMENTO