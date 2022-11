Nadal, che festa a Buenos Aires

Rafael Nadal ha lanciato con una vittoria su Casper Ruud il ciclo di esibizioni in Sudamerica. Dopo la sconfitta della Spagna in Coppa Davis contro la Croazia, il maiorchino ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi argentini a Buenos Aires. Ha giocato prima un singolare contro il norvegese, che quest'anno ha sconfitto anche in finale al Roland Garros e in finale nell'ultima ininfluente sfida del girone alle Nitto ATP Finals, poi un atteso doppio misto che ha coinvolto anche due leggende argentine come Gabriela Sabatini e Gisela Dulko.

Nadal ha battuto 76(8) 62 Ruud al Parque Roca, sfoderando anche un diritto fulminante nell'ultimo game che è già diventato un piccolo cult sui social. "Sono felice di aver potuto condividere questi momenti con i tifosi argentini, molto appassionati e grandi conoscitori di sport. Mi hanno sempre trattato nella maniera migliore possibile" ha detto Nadal.

Buenos Aires ha un posto speciale anche nella carriera di Ruud. Qui infatti il numero 3 del mondo ha vinto il suo primo titolo ATP nel 2020, prima della lunga sospensione del circuito a causa della pandemia da COVID-19. E quest'anno è tornato a vincere l'ATP 250 di febbraio dopo essere stato costretto a saltare l'Australian Open per un infortunio alla caviglia.

Nadal e Ruud, che alla vigilia dell'esibizione si sono goduti una visita alle cascate dell' Iguazu, le più estese del mondo, sono tornati in campo per un doppio misto di sicuro fascino. Lo spagnolo ha giocato in coppia con Gabriela Sabatini, campionessa allo US Open 1990 e quattro volte vincitrice agli Internazionali d'Italia, una delle giocatrici più amate degli anni Ottanta e nei primi Novanta. Ruud, invece, è sceso in campo accanto a Gisela Dulko, ex numero 1 del mondo in doppio che ha trionfato all'Australian Open 2011 con Flavia Pennetta, sua grande amica.

Per aumentare il calore del pubblico a Nadal e Ruud sono state consegnate due magliette della nazionale argentina di calcio. Per la cronaca l'esibizione, durata un set, si è chiusa 6-4 per Nadal e Sabatini.

"Giocare qui è una sensazione unica - ha detto Nadal -. Forse non sono venuto qui quanto avrei voluto, ma è sempre nel mio cuore dal 2005 quando ho giocato per la prima volta e la mia carriera ha preso il volo. E' stato un piacere poter giocare con Casper, che è un gran giocatore, un buon amico e una persona straordinaria, e a due punti di riferimento per il tennis argentino degli ultimi vent'anni come Gisela e Gaby".

Il ciclo di esibizioni di Nadal proseguirà a Santiago del Cile contro Alejandro Tabilo il 25 novembre, poi riprenderà contro Ruud a Belo Horizonte, Quito, Bogota e Città del Messico.