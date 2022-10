Nadal diventa padre: i consigli di Federer, Djokovic e Murray

La notizia della paternità di Rafa Nadal ha acceso la curiosità dei tifosi. Il maiorchino e la moglie Mery Perello non hanno dato alcuna comunicazione ufficiale. Ma secondo la stampa spagnola, compresi i quotidiani Marca e El Pais, Mery avrebbe partorito un maschio. Non confermata l'indiscrezione secondo cui avrebbero deciso di chiamare il bambino Rafael, come il padre.

Nadal è l'ultimo dei Fab Four a diventare genitore. Roger Federer ha due coppie di gemelli: Charlene e Myla nate nel 2009, Lenny e Leo nel 2014. Djokovic è padre di due figli, Stefan nato nel 2014 e Tara nel 2017. Murray di quattro: Sophia (2016), Edie (2017), Teddy (2019) e una bambina nata a marzo 2021 di cui non ha pubblicamente rivelato il nome.

In un'intervista per la rivista britannica Hello! alla vigilia della Laver Cup, ultimo evento in carriera di Federer, i tre hanno discusso della paternità e fornito particolari consigli a Nadal per affrontare questo nuovo capitolo della vita.

Federer, Djokovic e Murray: come la paternità ha cambiato la vita

"Essere padre ha completamente cambiato le mie prospettive, le priorità e il modo in cui vedo il mondo - ha ammesso Federer -. La mia famiglia e i miei bambini sono il centro della mia vita. Sono grato per le esperienze che posso condividere. E' bello creare e sviluppare la nostra vita a casa e insieme considerare incredibili occasioni che abbiamo di viaggiare e di trascorrere del tempo con persone straordinarie in giro per il mondo".

Anche Murray e Djokovic hanno sottolineato la profondità del cambiamento. "Prima di essere padre, il tennis era la cosa importante - ha detto Murray -, dopo la nascita dei miei figli è cambiato tanto. Sono riuscito a trovare un equilibrio diverso. Sia chiaro, perdere mi fa ancora male. Ma la delusione dura di meno, i miei figli mi aiutano a cancellarla".

Il serbo ha parlato di un cambiamento costante, che ancora procede, per effetto della paternità. "Crescono i miei figli e cresco anche io - ha spiegato -. Prima, l'attenzione della famiglia era tutta su di me e sulla mia carriera. Quando sono nati i bambini, invece, sono diventati lor la priorità. Ed è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Mi ha aiutato ad apprezzare tutto quello che ho, soprattutto il tempo. E credo che anche il mio cuore sia cresciuto".

I consigli dei Fab 3 a Rafa

Dai bambini, ha spiegato Djokovic rispondendo a una domanda sui consigli per Nadal, "si può imparare tanto. [Rafa], tieni la mente aperta. Sarà un viaggio straordinario, non vedo l'ora di scoprire Rafa e Xisca nel ruolo di genitori".

Più pratico il consiglio di Murray. "Dormite adesso finché potete - ha detto -. E' un momento eccezionale nella sua vita, Rafa è una persona calma e rilassata. E di pazienza ne serve tanta. Ma è la cosa migliore che ti possa succedere, poi non potrai più immaginare una vita senza i bambini".

Federer, invece, suggerisce a Rafa e alla moglie di "abbracciare il momento. Continuerai a gustarti le vittorie negli Slam e i traguardi professionali, ma allo stesso tempo sperimenterai emozioni diverse a un livello più grande di quello che hai immaginato insieme alla tua famiglia".