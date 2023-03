Nadal e la fine di un regno di 912 settimane di fila nei top 10

Real Club de Tenis Barcelona, sabato 23 aprile 2005: Rafa Nadal ha appena superato Radek Stepanek 75 62 nella semifinale del Trofeo Godò, classico torneo cuscinetto tra Monte Carlo e gli Internazionali d'Italia. Un'ora e 20 minuti di un tennis asfissiante, privo di palle break concesse e soprattutto infarcito dal 91% dei punti ottenuti con la prima di servizio. A meno di una settimana dalla roboante vittoria ottenuta al Monte Carlo Country Club, il 18enne maiorchino è matematicamente nei top 10.

"Mi sto divertendo un sacco - sono le prime parole pronunciate all'arrivo in sala stampa - e sono molto contento di come stanno andando le cose. Se voglio vincere domani, dovrò essere al 100%. Non vedo perché dovrei essere il favorito: Ferrero ha già giocato un paio di finali qui, è stato numero 1 del mondo e questo renderà la sfida molto equilibrata".

Ventiquattr'ore dopo Nadal piega Ferrer 61 76 (4) 63, vincendo in 2 ore e 56 minuti con il 76% di prime e un solo break subito nel terzo gioco del secondo set.

Nel ranking che l'Atp pubblica lunedì 25 aprile 2005 Rafa Nadal balza dal n° 11 al n° 7. Davanti ha Federer, Hewitt, Roddick, Safin, Gaudio e Henman. Dietro Agassi, Moya e Nalbandian. In quel preciso momento inizia la più lunga permanenza di un giocatore all'interno dei top 10, un club ristretto che Nadal non abbandonerà mai più.

Da quel lunedì di 18 anni fa a domenica 19 marzo 2023, giorno della finale di Indian Wells, sono passate 912 settimane e Nadal le ha trascorse tutte nei top 10. Ma lunedì 20 il suo nome scomparirà dal prestigioso elenco e niente sarà più come prima, neppure se ci dovesse rientrare con l'imminente inizio della stagione sul rosso.

“L’infortunio alla gamba sinistra - ha raccontato lo spagnolo - è più grave del previsto. Mi alleno un po' per non perdere la condizione, ma questo non è sufficiente. Fuori dalla top10? E’ un miracolo che non ne sia uscito prima. Non so dire quando potrò tornare, ma voglio ancora giocare, dunque non appena potrò, sarò nuovamente in campo”.

Rafa è stato il 122° giocatore a entrare nei top 10 e adesso questo elenco comprende 180 tennisti: gli ultimi a entrare sono stati nel 2022 Alcaraz, Norrie, Fritz e Rune. Questo vuole dire aver retto la concorrenza con 58 tennisti arrivati nell'olimpo dopo di lui e con una ventina abbondante di quelli che lo hanno preceduto. Uno spaccato di storia del tennis che non ha eguali nel passato, neppure se paragonato alle lunghissime carriere di Jimmy Connors, Andre Agassi o Roger Federer.

Nadal ha stracciato di oltre 100 settimane il precedente primato appartenuto a Jimmy Connors che è rimasto nei top 10 ininterrottamente per 789 settimane, dal 23 agosto 1973 (era un giovedì) al 2 ottobre 1988. Al terzo posto c'è Roger Federer con 734 settimane filate tra il 14 ottobre 2002 e il 6 novembre 2016. Al quarto posto il leggendario Ivan Lendl con 619 settimane tra il 7 luglio 1980 e il 17 maggio 1992. Al quinto posto Pete Sampras con 565 settimane tra il 10 settembre 1990 e l'9 luglio 2001. Al sesto posto Novak Djokovic con 555 dal 19 marzo 2007 al 5 novembre 2017, al settimo posto Stefan Edberg con 493 dal 9 settembre 1985 al 19 febbraio 1995, all'ottavo posto Guillermo Vilas con 485 settimane tra il 12 agosto 1974 e il 27 novembre 1983, al nono posto Boris Becker con 436 settimane dall'8 luglio 1985 e il 14 novembre 1993 e al decimo Bjorn Borg con 422 settimane tra il 3 giugno 1974 e il 4 luglio 1982.

Nessuno dei giocatori attualmente nei top 10 ha serie aperte rilevanti (i dati aggiornati sono al 19 marzo prossimo): Djokovic ne ha una aperta da 222 settimane (22° di sempre), Tsitsipas una da 189 (30°) e Medvedev una da 175 (37°).

A Rafa rimane da catturare il record delle settimane complessive trascorse tra i top 10: gli serviranno altre 66 settimane per raggiungere quello che ancora appare irraggiungibile Roger Federer, primo con 968 settimane. Il record assoluto tuttavia spetta a Martina Navratilova, apparsa nelle top 10 Wta per 1000 settimane filate. L'ex regina del tennis mondiale degli anni 70 e 80 è rimasta ininterrottamente nelle top 10 dalla prima edizione del ranking computerizzato Wta del 3 novembre 1975 fino al 1° gennaio 1995. Ma questa è un'altra storia.