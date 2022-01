Nadal: “Posso migliorare, ma l’unica priorità è la salute”

Rafael Nadal, si sa, non è il tipo che si sbilancia volentieri. E così, anche dopo le due vittorie in tre set che l’hanno proiettato al terzo turno dell’Australian Open, il campione di Maiorca vuole pensare soltanto alla salute, con l’obiettivo di continuare a stare bene. Per migliorare il suo tennis, ancora in fase di rodaggio dopo le tante settimane trascorse lontano dai campi, ci sarà tempo.



RAFAEL NADAL

“Rispetto al mio match di primo turno è stata una sfida completamente diversa. Il mio avversario ha proposto un grande tennis, giocando in maniera molto aggressiva. Non è stato facile per niente. Guardate il primo set: è finito 6-2, eppure credo sia stato il più complicato dei tre. Sono felice di essere di nuovo al terzo turno qui dopo le difficoltà attraversate negli ultimi mesi. Sinceramente non sento grande pressione: in questo momento l’unica pressione è relativa alla volontà di stare bene, e di combattere ogni giorno per fare in modo per le cose vadano sempre meglio”.



“Come ho detto prima dell’inizio del torneo, so che non tutto andrà alla perfezione, ma ogni giorno in più che riesco a trascorrere in campo aumentano le chance di migliorare il mio tennis. È difficile aspettarsi chissà cosa dopo un periodo di stop così lungo. Mi piacerebbe giocare in maniera più aggressiva, ma per il momento l’unica priorità è stare bene. Solo così ho la possibilità di lavorare sui cambiamenti che vorrei apportare al mio tennis. Se nei prossimi mesi riuscirò a giocare di più, mi auguro di poter riuscire a migliorare sotto alcuni aspetti”.



“Non sta a me dire se il vaccino deve diventare obbligatorio per giocare nel circuito ATP. Credo di aver parlato a sufficienza dell’argomento. Come ho detto, arriviamo da due anni di bolle per disputare i tornei: una condizione non semplice. Se tutti fossero vaccinati, avremmo la possibilità di migliorare la nostra vita all’interno del circuito, e specialmente fuori. Sicuramente io sarò sempre a fianco di misure sanitarie che aiutano a salvare delle vite”.

ASHLEIGH BARTY

“Il servizio è un’arma sulla quale lavoro costantemente: al termine di ogni sessione di allenamento ci dedico sempre 15-20 minuti. Magari non mi metto necessariamente a servire a ripetizione, ma ne parlo col mio team, proviamo a capire come variarlo e come renderlo un’arma sempre più importante. È l’unico colpo sul quale una giocatrice ha pieno controllo. Non sono la più alta del circuito, ma so di avere un’ottima meccanica che mi permette di usare il servizio a mio favore. Non sempre, o quasi mai, cerco di servire al massimo della potenza: provo a utilizzare il servizio come un modo per prepararmi al colpo successivo. Provo già a ragionare sul tipo di risposta che mi arriverà servendo in quel modo, così da essere pronta per il colpo seguente”.



“L’incontro con Camila Giorgi rappresenta una sfida completamente diversa rispetto alle due che ho avuto sin qui. Lei ha la capacità di comandare gli scambi dal centro del campo, e di essere molto aggressiva a partire dalla risposta. Avrò bisogno di servire bene, giocare un tennis vario e coprire bene il campo, facendo il possibile per neutralizzarla. Ha l’abilità di non far giocare le avversarie, ti può buttare fuori dallo scambio senza che tu nemmeno te ne accorga. Ci siamo già affrontate in passato: lei conosce il mio gioco e io conosco il suo. Dovrò accettare il fatto che non sarò sempre io a determinare l’andamento degli scambi. Contro le giocatrici come lei è importante saperlo fare, e provare a giocare di conseguenza, con regolarità”.

NAOMI OSAKA

“Sto provando a cambiare un po’ il mio approccio, cercando di ricordare a me stessa che le sfide sono divertenti. Lo scorso anno è capitato che quando la situazione diventava complessa mi buttavo giù un po’ troppo, mentre credo che dovrebbe essere l’opposto. È proprio quando le cose vanno meno bene che bisogna sorridere di più, perché sono quelle le situazioni che ti possono rendere più forte”.

“Prima mi capitava di valutare le mie prestazioni in base al punteggio, mentre ora provo a concentrarmi su altri aspetti: se ho lottato su ogni palla, come mi sono sentita in campo, come ho risposto alle difficoltà. Dopotutto ogni partita è diversa, e ogni avversaria anche. Giudicarsi dal punteggio è sbagliato. A volte vinci 6-2 6-2 e all’apparenza può sembrare che hai dominato, ma magari è stata una sfida ugualmente molto difficile perché per evitare che si allungasse hai avuto bisogno di concentrarti dall’inizio alla fine, spendendo tante energie mentali. Spesso noi atleti ci giudichiamo troppo in base a vittoria o sconfitta, mentre io voglio provare a valutare le mie partite sulla base di come mi sono sentita nel corso del match”.

VICTORIA AZARENKA

“Credo che la WTA sia stata molto chiara nel supportare e raccomandare il vaccino nelle sue giocatrici. Io credo nella scienza, e credo nei vaccini. Ma non voglio convincere nessuno delle mie idee, e credo che imporre il vaccino nel circuito WTA possa essere un problema. Il nostro è uno sport globale, che ci porta a girare per il mondo, quindi a rispettare le regole di diversi paesi, e alcuni di questi non prevedono l’obbligo vaccinale. La mia opinione è che sicuramente sarebbe d’aiuto, specialmente per noi atleti che giriamo il mondo ogni settimana, e viviamo una quotidianità diversa da chi rimane a casa e può affidarsi ad altre precauzioni”.



“Non voglio dire che vaccinarsi risolverebbe ogni problema, ma sicuramente ci permetterebbe di fare un grande passo avanti nella lotta al virus. Non lo vedo tanto da un punto di vista personale, quanto come una responsabilità sociale per proteggere le persone che ci stanno attorno e sono più vulnerabili di noi. Come i miei genitori: ho avuto il Covid a novembre, e loro anche. Per mio padre è stata una situazione difficile, ma era vaccinato e ha superato la malattia. Non so come sarebbe andata se non lo fosse stato”.