Nadal riparte da Washington... e su SuperTennis

Rafael Nadal ripartirà dal torneo di Washington. E' la prima volta che uno dei Fab 3 scenderà in campo nell'ATP 500, appuntamento classico prima dello US Open, in programma quest'anno dal 2 all'8 agosto. L'evento combined, illuminato anche dalla presenza di Nick Kyrgios e Coro Gauff, sarà il teatro della prima partita del maiorchino dalla semifinale del Roland Garros persa contro Novak Djokovic.

"Sono felice di giocare a Washington per la prima volta, è la partenza migliore per me per la stagione sul duro negli USA" ha detto Nadal, che troverà in tabellone quattro giocatori capaci di raggiungere almeno i quarti di finale a Wimbledon: Denis Shapovalov, Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime e Karen Khachanov. Le norme anti-Covid hanno imposto agli organizzatori di limitare la capienza al 50%.

Come diversi altri giocatori, Nadal ha deciso di saltare le Olimpiadi che dovrebbero disputarsi a porte chiuse dopo il prolungamento dello stato d'emergenza, dando priorità alla preparazione per lo US Open.

Il maiorchino, 35enne e numero 3 del mondo, non aveva più giocato negli Stati Uniti dal 2019, dopo il suo quarto trionfo a Flushing Meadows.